Греческий салат – прекрасное весеннее и летнее блюдо. Все его ингредиенты очень полезны и способны отлично насытить организм.
Рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.
Ингредиенты
- 200 г томатов черри или 2 томата
- 1 большой огурец
- 1 сладкий перец
- 0,5 красного лука
- 50 г оливок без косточек
- 200 г сыра фета
- 1-2 ч. л. орегано
- 3-4 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
- соль по вкусу
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Приготовление
- Все ингредиенты промыть, почистить и нарезать большими кусками.
- Кусок феты лучше положить сверху на овощи. Можно и его порезать большими кубиками.
- Ко всем овощам добавить 50 г оливок без косточек.
- Посыпать салат 1-2 ч. л. сухого орегано.
- Заправить блюдо 3-4 ст. л. оливкового масла.
Если фету добавили целым куском, то перемешать салат нужно перед этим, если порезанными, то перемешать вместе с сыром.
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Для приготовления лучше использовать только свежие овощи, а также качественные творог и оливковое масло.
Источник: Клопотенко