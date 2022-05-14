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Еда

Как приготовить классический греческий салат — рецепт Клопотенко

14 мая 2022, 17:10
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
салат
Источник: Pixabay

Греческий салат – прекрасное весеннее и летнее блюдо. Все его ингредиенты очень полезны и способны отлично насытить организм.

Рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

  • 200 г томатов черри или 2 томата
  • 1 большой огурец
  • 1 сладкий перец
  • 0,5 красного лука
  • 50 г оливок без косточек
  • 200 г сыра фета
  • 1-2 ч. л. орегано
  • 3-4 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
  • соль по вкусу
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Приготовление

  1. Все ингредиенты промыть, почистить и нарезать большими кусками.
  2. Кусок феты лучше положить сверху на овощи. Можно и его порезать большими кубиками.
  3. Ко всем овощам добавить 50 г оливок без косточек.
  4. Посыпать салат 1-2 ч. л. сухого орегано.
  5. Заправить блюдо 3-4 ст. л. оливкового масла.

Если фету добавили целым куском, то перемешать салат нужно перед этим, если порезанными, то перемешать вместе с сыром.

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Для приготовления лучше использовать только свежие овощи, а также качественные творог и оливковое масло.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт
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