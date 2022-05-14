Греческий салат – прекрасное весеннее и летнее блюдо. Все его ингредиенты очень полезны и способны отлично насытить организм.

Рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

200 г томатов черри или 2 томата

1 большой огурец

1 сладкий перец

0,5 красного лука

50 г оливок без косточек

200 г сыра фета

1-2 ч. л. орегано

3-4 ст. л. оливкового масла Extra Virgin

соль по вкусу

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Приготовление

Все ингредиенты промыть, почистить и нарезать большими кусками. Кусок феты лучше положить сверху на овощи. Можно и его порезать большими кубиками. Ко всем овощам добавить 50 г оливок без косточек. Посыпать салат 1-2 ч. л. сухого орегано. Заправить блюдо 3-4 ст. л. оливкового масла.

Если фету добавили целым куском, то перемешать салат нужно перед этим, если порезанными, то перемешать вместе с сыром.

Для приготовления лучше использовать только свежие овощи, а также качественные творог и оливковое масло.

Источник: Клопотенко