Грецький салат – чудова весняна та літня страва. Усі його інгредієнти надзвичайно корисні та здатні чудово наситити організм.

Рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти

200 г томатів чері або 2 томати

1 великий огірок

1 солодкий перець

0,5 червоної цибулі

50 г оливок без кісточок

200 г сиру фета

1-2 ч. л. орегано

3-4 ст. л. оливкової олії Extra Virgin

сіль до смаку

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Приготування

Усі інгредієнти помити, почистити та нарізати великими шматками. Шматок фети краще покласти зверху на овочі. Можна і його порізати великими кубиками. До всіх овочів додати 50 г оливок без кісточок. Посипати салат 1-2 ч. л. сухого орегано. Заправити страву 3-4 ст. л. оливкової олії.

Якщо фету додали цілим шматком, то вимішати салат треба перед цим, якщо порізаними, то перемішати разом з сиром.

Для приготування краще використовувати лише свіжі овочі, а також якісні сир та оливкову олію.

Джерело: Клопотенко