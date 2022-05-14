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Їжа

Як приготувати класичний грецький салат – рецепт Клопотенка

14 Травня 2022, 17:10
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
салат
Джерело: Pixabay

Грецький салат – чудова весняна та літня страва. Усі його інгредієнти надзвичайно корисні та здатні чудово наситити організм.

Рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти

  • 200 г томатів чері або 2 томати
  • 1 великий огірок
  • 1 солодкий перець
  • 0,5 червоної цибулі
  • 50 г оливок без кісточок
  • 200 г сиру фета
  • 1-2 ч. л. орегано
  • 3-4 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
  • сіль до смаку
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Приготування

  1. Усі інгредієнти помити, почистити та нарізати великими шматками.
  2. Шматок фети краще покласти зверху на овочі. Можна і його порізати великими кубиками.
  3. До всіх овочів додати 50 г оливок без кісточок.
  4. Посипати салат 1-2 ч. л. сухого орегано.
  5. Заправити страву 3-4 ст. л. оливкової олії.

Якщо фету додали цілим шматком, то вимішати салат треба перед цим, якщо порізаними, то перемішати разом з сиром.

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Для приготування краще використовувати лише свіжі овочі, а також якісні сир та оливкову олію.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко, Кулінарні рецепти, Рецепт
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