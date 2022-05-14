Грецький салат – чудова весняна та літня страва. Усі його інгредієнти надзвичайно корисні та здатні чудово наситити організм.
Рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко.
Інгредієнти
- 200 г томатів чері або 2 томати
- 1 великий огірок
- 1 солодкий перець
- 0,5 червоної цибулі
- 50 г оливок без кісточок
- 200 г сиру фета
- 1-2 ч. л. орегано
- 3-4 ст. л. оливкової олії Extra Virgin
- сіль до смаку
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Приготування
- Усі інгредієнти помити, почистити та нарізати великими шматками.
- Шматок фети краще покласти зверху на овочі. Можна і його порізати великими кубиками.
- До всіх овочів додати 50 г оливок без кісточок.
- Посипати салат 1-2 ч. л. сухого орегано.
- Заправити страву 3-4 ст. л. оливкової олії.
Якщо фету додали цілим шматком, то вимішати салат треба перед цим, якщо порізаними, то перемішати разом з сиром.
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Для приготування краще використовувати лише свіжі овочі, а також якісні сир та оливкову олію.
Джерело: Клопотенко