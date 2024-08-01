Салати з авокадо – це не тільки чудовий спосіб урізноманітнити меню, а також безперечна користь для нашого організму. Авокадо має у своєму складі незамінні жирні кислоти, чудовий вітамінно-мінеральний склад і також є ефективним антиоксидантом.

Прості рецепти найкращих салатів з авокадо до будь-якої події читайте нижче. Який би салат з авокадо із запропонованих ви б не обрали, усі вони поєднують в собі неабияку смакову гармонію і готуються швидко.

Салат з авокадо і креветками

Інгредієнти:

Зараз дивляться

авокадо – 2 шт.

сік лимона – 1 ст. л.

креветки королівські варені та почищені – 300 г

рукола – 150 г

помідори чері – 8 шт.

Для заправки:

олія (оливкова або соняшникова) – 3 ст. л.

бальзамічний оцет або сік лимона – 1 ст. л.

сіль, свіжомелений чорний перець – до смаку

італійські трави – 0,5 ч. л.

Приготування:

Авокадо миємо, обсушуємо, чистимо і нарізаємо середнього розміру шматочками або скибочками. Потім поливаємо соком лимона, та перемішуємо. Руколу промиваємо та трохи обсушуємо, виклавши на паперовий рушник. Помідори чері миємо і кожну розрізаємо. Викладаємо підготовлені інгредієнти на таріль для подачі. Для заправки до олії додаємо бальзамічний оцет або сік лимона, сіль, перець та італійські трави, перемішуємо. Салат поливаємо заправкою і подаємо до столу.

Салат з авокадо і яйцями

Інгредієнти:

авокадо – 1 шт.

болгарський перець – 1 шт.

помідори чері – 5 шт.

варені перепелині яйця – 6 шт. або варені курячі – 2 шт.

зелень – для прикрашання

Для соусу:

мариновані корнішони – 1 шт.

майонез – 100 г

цибуля шалот – 20 г

зелень кропу або петрушки – 10 г

сіль – до смаку

Приготування:

Авокадо чистимо, нарізаємо маленькими кубиками. М’якоть болгарського перцю також нарізаємо кубиками. Яйця чистимо, розрізаємо на половинки. Помідори також розрізаємо на половинки. Для соусу корнішони, почищену цибулю та зелень нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо майонез і сіль, перемішуємо. Авокадо та болгарський перець заправляємо соусом і перекладаємо і порційний посуд для подачі. Прикрашаємо салат яйцями, помідорами чері та зеленню.

Салат з авокадо і тунцем

Інгредієнти:

авокадо – 1 шт.

тунець консервований або інші рибні консерви – 1 баночка

пекінська капуста (тільки листочки, без прожилок) – 200 г

сік лимона – 1 ст. л.

огірки – 2 шт.

майонез – до смаку

яєчний жовток, помідори чері – для прикрашання

Приготування:

Авокадо чистимо, нарізаємо тонкими пластинками або маленькими кубиками. Поливаємо соком лимона, перемішуємо. Пекінську капусту рвемо руками. Огірки чистимо, нарізаємо кружальцями. З баночки з тунцем зливаємо рідину. У глибоку тарілку для подачі викладаємо листочки капусти. Розкладаємо кружальця огірка. Середину салату поливаємо майонезом і розкладаємо рибу. Прикрашаємо салат яєчним жовтком і нарізаними помідорами чері.

Салат з авокадо і фетою

Інгредієнти:

авокадо – 1 шт.

сік лимона – 1 ст. л.

фета – 120 г

помідори чері – 200 г

оливки або маслини без кісточки – 12 шт.

зелень – до смаку

смажене насіння соняшника або кеш’ю – 20-40 г

Для заправки:

оливкова олія, прованські трави, сіль – до смаку

Приготування:

Почищене авокадо збризкуємо соком лимона і нарізаємо півкружальцями. Фету нарізаємо кубиками. Помідори чері розрізаємо навпіл. У таріль для подачі викладаємо підготовлені продукти і оливки або маслини. Для заправки поєднуємо і гарно перемішуємо усі інгредієнти. Посипаємо салат насінням або горіхами, поливаємо заправкою і подаємо до столу.

Салат з авокадо і сьомгою

Інгредієнти:

авокадо – 1 шт.

салат айсберг – 200 г

сир (до вашого смаку) – 100 г

сьомга слабосолена – 150 г

свіжомелений чорний перець та кріп для прикрашання – до смаку

Для заправки:

натуральний йогурт – 200 г

сіль, мелений білий перець – до смаку

зелень кропу – до смаку

Приготування:

Почищене авокадо та сир нарізати брусочками. Салат айсберг порвати руками. Сьомгу нарізати тонкими слайсами. Усі продукти для заправки перемішати і охолодити протягом 10-15 хвилин. Викласти у таріль для подачі усі підготовлені інгредієнти, окрім сьомги. Полити салат охолодженою заправкою. Потім викласти сьомгу. Салат трішки поперчити і прикрасити кропом.

Обирайте смачний рецепт салату з авокадо до вашого смаку і готуйте із задоволенням.