Салати з авокадо – це не тільки чудовий спосіб урізноманітнити меню, а також безперечна користь для нашого організму. Авокадо має у своєму складі незамінні жирні кислоти, чудовий вітамінно-мінеральний склад і також є ефективним антиоксидантом.
Прості рецепти найкращих салатів з авокадо до будь-якої події читайте нижче. Який би салат з авокадо із запропонованих ви б не обрали, усі вони поєднують в собі неабияку смакову гармонію і готуються швидко.
Салат з авокадо і креветками
Інгредієнти:
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- авокадо – 2 шт.
- сік лимона – 1 ст. л.
- креветки королівські варені та почищені – 300 г
- рукола – 150 г
- помідори чері – 8 шт.
Для заправки:
- олія (оливкова або соняшникова) – 3 ст. л.
- бальзамічний оцет або сік лимона – 1 ст. л.
- сіль, свіжомелений чорний перець – до смаку
- італійські трави – 0,5 ч. л.
Приготування:
- Авокадо миємо, обсушуємо, чистимо і нарізаємо середнього розміру шматочками або скибочками. Потім поливаємо соком лимона, та перемішуємо.
- Руколу промиваємо та трохи обсушуємо, виклавши на паперовий рушник.
- Помідори чері миємо і кожну розрізаємо.
- Викладаємо підготовлені інгредієнти на таріль для подачі.
- Для заправки до олії додаємо бальзамічний оцет або сік лимона, сіль, перець та італійські трави, перемішуємо.
- Салат поливаємо заправкою і подаємо до столу.
Салат з авокадо і яйцями
Інгредієнти:
- авокадо – 1 шт.
- болгарський перець – 1 шт.
- помідори чері – 5 шт.
- варені перепелині яйця – 6 шт. або варені курячі – 2 шт.
- зелень – для прикрашання
Для соусу:
- мариновані корнішони – 1 шт.
- майонез – 100 г
- цибуля шалот – 20 г
- зелень кропу або петрушки – 10 г
- сіль – до смаку
Приготування:
- Авокадо чистимо, нарізаємо маленькими кубиками.
- М’якоть болгарського перцю також нарізаємо кубиками.
- Яйця чистимо, розрізаємо на половинки.
- Помідори також розрізаємо на половинки.
- Для соусу корнішони, почищену цибулю та зелень нарізаємо дрібними кубиками. Додаємо майонез і сіль, перемішуємо.
- Авокадо та болгарський перець заправляємо соусом і перекладаємо і порційний посуд для подачі.
- Прикрашаємо салат яйцями, помідорами чері та зеленню.
Салат з авокадо і тунцем
Інгредієнти:
- авокадо – 1 шт.
- тунець консервований або інші рибні консерви – 1 баночка
- пекінська капуста (тільки листочки, без прожилок) – 200 г
- сік лимона – 1 ст. л.
- огірки – 2 шт.
- майонез – до смаку
- яєчний жовток, помідори чері – для прикрашання
Приготування:
- Авокадо чистимо, нарізаємо тонкими пластинками або маленькими кубиками. Поливаємо соком лимона, перемішуємо.
- Пекінську капусту рвемо руками.
- Огірки чистимо, нарізаємо кружальцями.
- З баночки з тунцем зливаємо рідину.
- У глибоку тарілку для подачі викладаємо листочки капусти.
- Розкладаємо кружальця огірка.
- Середину салату поливаємо майонезом і розкладаємо рибу.
- Прикрашаємо салат яєчним жовтком і нарізаними помідорами чері.
Салат з авокадо і фетою
Інгредієнти:
- авокадо – 1 шт.
- сік лимона – 1 ст. л.
- фета – 120 г
- помідори чері – 200 г
- оливки або маслини без кісточки – 12 шт.
- зелень – до смаку
- смажене насіння соняшника або кеш’ю – 20-40 г
Для заправки:
- оливкова олія, прованські трави, сіль – до смаку
Приготування:
- Почищене авокадо збризкуємо соком лимона і нарізаємо півкружальцями.
- Фету нарізаємо кубиками.
- Помідори чері розрізаємо навпіл.
- У таріль для подачі викладаємо підготовлені продукти і оливки або маслини.
- Для заправки поєднуємо і гарно перемішуємо усі інгредієнти.
- Посипаємо салат насінням або горіхами, поливаємо заправкою і подаємо до столу.
Салат з авокадо і сьомгою
Інгредієнти:
- авокадо – 1 шт.
- салат айсберг – 200 г
- сир (до вашого смаку) – 100 г
- сьомга слабосолена – 150 г
- свіжомелений чорний перець та кріп для прикрашання – до смаку
Для заправки:
- натуральний йогурт – 200 г
- сіль, мелений білий перець – до смаку
- зелень кропу – до смаку
Приготування:
- Почищене авокадо та сир нарізати брусочками.
- Салат айсберг порвати руками.
- Сьомгу нарізати тонкими слайсами.
- Усі продукти для заправки перемішати і охолодити протягом 10-15 хвилин.
- Викласти у таріль для подачі усі підготовлені інгредієнти, окрім сьомги.
- Полити салат охолодженою заправкою.
- Потім викласти сьомгу. Салат трішки поперчити і прикрасити кропом.
Обирайте смачний рецепт салату з авокадо до вашого смаку і готуйте із задоволенням.