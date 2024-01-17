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Как приготовить классический омлет – пошаговый рецепт

17 января 2024, 16:39
Анастасія Дячкіна
омлет

Омлет – это классическое блюдо французской кухни. Во многих странах Европы при приеме на роботу повара просят приготовить именно омлет.

Рецепт классического омлета имеет два важных правила, остальное – только ваша фантазия.

Как приготовить классический омлет

Ингредиенты:

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  • Яйца – 2 шт.
  • Сливочное масло – по вкусу
  • Растительное масло – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Зелень – 2 веточки.
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Пошаговый рецепт:

  1. Яйца разбиваем в глубокую миску и смешиваем их венчиком или вилкой.
  2. Сковороду нагреваем на небольшом огне. Она должна быть горячей, но не раскаленной. Для этого лучше брать сковороду с тонким дном.
  3. На горячую сковороду кладем кусочек сливочного масла и наливаем немного подсолнечного масла.
  4. Как только сливочное и подсолнечное масло станут однородной массой, вливаем на сковороду яйца.
  5. Жарим несколько минут, посыпаем солью и добавляем мелко порезанную зелень. В конце омлет можно перевернуть и поджарить 30 секунд с другой стороны.

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