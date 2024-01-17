Омлет – это классическое блюдо французской кухни. Во многих странах Европы при приеме на роботу повара просят приготовить именно омлет.
Рецепт классического омлета имеет два важных правила, остальное – только ваша фантазия.
Как приготовить классический омлет
Ингредиенты:
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- Яйца – 2 шт.
- Сливочное масло – по вкусу
- Растительное масло – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Зелень – 2 веточки.
Пошаговый рецепт:
- Яйца разбиваем в глубокую миску и смешиваем их венчиком или вилкой.
- Сковороду нагреваем на небольшом огне. Она должна быть горячей, но не раскаленной. Для этого лучше брать сковороду с тонким дном.
- На горячую сковороду кладем кусочек сливочного масла и наливаем немного подсолнечного масла.
- Как только сливочное и подсолнечное масло станут однородной массой, вливаем на сковороду яйца.
- Жарим несколько минут, посыпаем солью и добавляем мелко порезанную зелень. В конце омлет можно перевернуть и поджарить 30 секунд с другой стороны.
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