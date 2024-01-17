Омлет – це класична страва французької кухні. У багатьох країнах Європи під час прийому на роботу кухаря просять приготувати саме омлет.
Рецепт класичного омлету має два важливі правила, інше – лише ваша фантазія.
Як приготувати класичний омлет
Інгредієнти:
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- Яйця – 2 шт.
- Вершкове масло – до смаку
- Рослинна олія – до смаку
- Сіль – до смаку
- Зелень – 2 гілочки.
Покроковий рецепт:
- Яйця розбиваємо у глибоку миску та змішуємо їх вінчиком чи виделкою.
- Пательню нагріваємо на невеликому вогні. Вона повинна бути гарячою, але не розпеченою. Для цього краще брати пательню з тонким дном.
- На гарячу пательню кладемо шматочок вершкового масла та наливаємо трішки соняшникової олії.
- Щойно вершкове масло та соняшникова олія стануть однорідною масою, вливаємо на пательню яйця.
- Смажимо декілька хвилин, посипаємо сіллю та додаємо дрібно порізану зелень. У кінці омлет можна перевернути та підсмажити 30 секунд з іншого боку.
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