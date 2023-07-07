Молодой картофель — один из самых любимых сезонных овощей для украинцев. Нежная и вкусная картошечка созревает во второй половине июня — начале июля.

А готовить молодой картофель — одно удовольствие, ведь его намного быстрее и легче чистить, чем старую картошку.

Как вкусно приготовить молодую картошку — читайте в материале Фактов ICTV.

Молодой картофель в сметане

Вам понадобится:

Молодой картофель — 1 кг.

Грибы — 500 г.

Сметана — 200 г.

Соль — на ваш вкус.

Лук — 1 шт.

Лавровый лист — 1-2 шт.

Мука — 2 ст. ложки.

Масло — 2 ст. л.

Как готовить:

Картофель вымойте, переложите в кастрюлю и залейте кипятком. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите 15-20 мин.

Через 5-7 мин после начала варки, добавьте в кастрюлю соль и лавровый лист. Теперь займитесь грибами: помойте и нарежьте их на четвертинки.

Лук тоже нарезаем соломкой.

Поставьте сковороду на огонь, налейте масла и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте к сковородке грибы и жарьте, пока все влага из грибов не испарится.

Теперь добавьте на сковородку муку и сметану, посолите и поперчите. Готовить соус нужно 5-10 мин, пока он не загустеет.

Добавьте к сметано-грибному соусу несколько столовых ложек воды и тушите еще несколько минут. Слейте воду из кастрюли, где варился картофель, и перемешайте ее вместе с подливкой. Вкусное и необычное блюдо готово!

Молодой картофель в духовке

Ингредиенты:

Картофель молодой — 1 кг.

Французская горчица — 2 ст. л.

Оливковое масло — 80 мл

Кетчуп острый — 2 ст. л.

Чеснок — 5 зубчиков.

Соус соевый — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Прованские травы, паприка и орегано сушеный — на ваш вкус.

Любимые специи.

Сперва помойте молодой картофель от земли и очистите от кожи. Крупную картошку разрежьте на 2-4 части, а маленькую — оставляем целой.

Переложите картофель в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения, варите еще 3-5 мин, а затем слейте воду. Переложите картофель на тарелку и дайте остыть.

Параллельно приготовьте заправку: смешайте в миске соевый соус, масло, кетчуп, выжмите чеснок, добавьте горчицу, соль и специи. Тщательно перемешайте маринад до однородной массы.

Переложите холодный картофель в большую миску, залейте маринадом и тщательно перемешайте руками. Важно, чтобы заправка попала на каждую картофелину.

Разогрейте духовку до 180 градусов, застелите противень пергаментной бумагой, выложите равномерно картофель и отправьте в духовку.

Запекайте овощ 35-40 мин. Время приготовления зависит от вашей духовки.

Запеченный молодой картофель станет отличным дополнением к мясу, рыбе или салату. Приятного аппетита!