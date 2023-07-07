Молодой картофель — один из самых любимых сезонных овощей для украинцев. Нежная и вкусная картошечка созревает во второй половине июня — начале июля.
А готовить молодой картофель — одно удовольствие, ведь его намного быстрее и легче чистить, чем старую картошку.
Как вкусно приготовить молодую картошку — читайте в материале Фактов ICTV.
Молодой картофель в сметане
Вам понадобится:
- Молодой картофель — 1 кг.
- Грибы — 500 г.
- Сметана — 200 г.
- Соль — на ваш вкус.
- Лук — 1 шт.
- Лавровый лист — 1-2 шт.
- Мука — 2 ст. ложки.
- Масло — 2 ст. л.
Как готовить:
Картофель вымойте, переложите в кастрюлю и залейте кипятком. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите 15-20 мин.
Через 5-7 мин после начала варки, добавьте в кастрюлю соль и лавровый лист. Теперь займитесь грибами: помойте и нарежьте их на четвертинки.
Лук тоже нарезаем соломкой.
Поставьте сковороду на огонь, налейте масла и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте к сковородке грибы и жарьте, пока все влага из грибов не испарится.
Теперь добавьте на сковородку муку и сметану, посолите и поперчите. Готовить соус нужно 5-10 мин, пока он не загустеет.
Добавьте к сметано-грибному соусу несколько столовых ложек воды и тушите еще несколько минут. Слейте воду из кастрюли, где варился картофель, и перемешайте ее вместе с подливкой. Вкусное и необычное блюдо готово!
Молодой картофель в духовке
Ингредиенты:
- Картофель молодой — 1 кг.
- Французская горчица — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 80 мл
- Кетчуп острый — 2 ст. л.
- Чеснок — 5 зубчиков.
- Соус соевый — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Прованские травы, паприка и орегано сушеный — на ваш вкус.
- Любимые специи.
Сперва помойте молодой картофель от земли и очистите от кожи. Крупную картошку разрежьте на 2-4 части, а маленькую — оставляем целой.
Переложите картофель в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. Доведите до кипения, варите еще 3-5 мин, а затем слейте воду. Переложите картофель на тарелку и дайте остыть.
Параллельно приготовьте заправку: смешайте в миске соевый соус, масло, кетчуп, выжмите чеснок, добавьте горчицу, соль и специи. Тщательно перемешайте маринад до однородной массы.
Переложите холодный картофель в большую миску, залейте маринадом и тщательно перемешайте руками. Важно, чтобы заправка попала на каждую картофелину.
Разогрейте духовку до 180 градусов, застелите противень пергаментной бумагой, выложите равномерно картофель и отправьте в духовку.
Запекайте овощ 35-40 мин. Время приготовления зависит от вашей духовки.
Запеченный молодой картофель станет отличным дополнением к мясу, рыбе или салату. Приятного аппетита!