Молода картопля – один із найулюбленіших сезонних овочів для українців. Ніжна та смачна картопелька дозріває у другій половині червня – на початку липня.
Готувати молоду картоплю – одне задоволення, адже її набагато швидше та легше чистити, ніж стару бульбу.
Як смачно приготувати молоду картоплю – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Молода картопля в сметані
Вам знадобиться:
- Молода картопля – 1 кг.
- Гриби – 500 г.
- Сметана – 200 г.
- Сіль – на ваш смак.
- Цибуля – 1 шт.
- Лавровий лист – 1-2 шт.
- Борошно – 2 ст. ложки.
- Олія – 2 ст. л.
Як готувати:
Картоплю вимийте, перекладіть в каструлю та залийте окропом. Поставте каструлю на невеликий вогонь і варіть 15-20 хв.
Через 5-7 хв після початку варіння, додайте в каструлю сіль і лавровий лист. Тепер займіться грибами: помийте та наріжте їх на четвертинки.
Цибулю теж нарізаємо соломкою.
Поставте пательню на вогонь, налийте олії та обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте гриби та смажте, поки уся волога з грибів не випарується.
Тепер додайте на сковорідку борошно й сметану, посоліть і поперчіть. Готувати соус потрібно 5-10 хв, поки він не загусне.
Додайте до сметано-грибного соусу кілька столових ложок води та тушкуйте ще кілька хвилин. Злийте воду з каструлі, де варилася картопля, та перемішайте її разом з підливою. Смачна та незвична страва готова!
Молода картопля в духовці
Інгредієнти:
- Картопля молода – 1 кг.
- Французька гірчиця – 2 ст. л.
- Оливкова олія – 80 мл
- Кетчуп гострий – 2 ст. л.
- Часник – 5 зубчиків.
- Соус соєвий – 1 ст. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Прованські трави, паприка та орегано сушений – на ваш смак.
- Улюблені спеції.
Спершу обмийте молоду картоплю від землі та очистьте від шкіри. Велику картоплю розріжте на 2-4 частини, а малу – лишаємо цілою.
Перекладіть картоплю в каструлю, залийте водою та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, варіть ще 3-5 хв, а потім злийте воду. Картоплю перекладіть на тарілку та дайте охолонути.
Паралельно приготуйте заправку: змішайте у мисці соєвий соус, олію, кетчуп, вичавіть часник, додайте гірчицю, сіль та спеції. Ретельно перемішайте маринад до однорідності.
Холодну картоплю перекладіть у велику миску, залийте маринадом та ретельно перемішайте руками. Важливо, щоб заправка потрапила на кожну картоплину.
Розігрійте духовку до 180 градусів, застеліть деко пергаментним папером, викладіть рівномірно картоплю та відправте у духовку.
Запікайте овоч 35-40 хв. Час приготування залежить від вашої духовки.
Запечена молода картопля стане чудовим доповненням до мʼяса, риби чи салату. Смачного!