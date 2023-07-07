Молода картопля – один із найулюбленіших сезонних овочів для українців. Ніжна та смачна картопелька дозріває у другій половині червня – на початку липня.

Готувати молоду картоплю – одне задоволення, адже її набагато швидше та легше чистити, ніж стару бульбу.

Як смачно приготувати молоду картоплю – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Молода картопля в сметані

Вам знадобиться:

Молода картопля – 1 кг.

Гриби – 500 г.

Сметана – 200 г.

Сіль – на ваш смак.

Цибуля – 1 шт.

Лавровий лист – 1-2 шт.

Борошно – 2 ст. ложки.

Олія – 2 ст. л.

Як готувати:

Картоплю вимийте, перекладіть в каструлю та залийте окропом. Поставте каструлю на невеликий вогонь і варіть 15-20 хв.

Через 5-7 хв після початку варіння, додайте в каструлю сіль і лавровий лист. Тепер займіться грибами: помийте та наріжте їх на четвертинки.

Цибулю теж нарізаємо соломкою.

Поставте пательню на вогонь, налийте олії та обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте гриби та смажте, поки уся волога з грибів не випарується.

Тепер додайте на сковорідку борошно й сметану, посоліть і поперчіть. Готувати соус потрібно 5-10 хв, поки він не загусне.

Додайте до сметано-грибного соусу кілька столових ложок води та тушкуйте ще кілька хвилин. Злийте воду з каструлі, де варилася картопля, та перемішайте її разом з підливою. Смачна та незвична страва готова!

Молода картопля в духовці

Інгредієнти:

Картопля молода – 1 кг.

Французька гірчиця – 2 ст. л.

Оливкова олія – 80 мл

Кетчуп гострий – 2 ст. л.

Часник – 5 зубчиків.

Соус соєвий – 1 ст. л.

Сіль – 1 ч. л.

Прованські трави, паприка та орегано сушений – на ваш смак.

Улюблені спеції.

Спершу обмийте молоду картоплю від землі та очистьте від шкіри. Велику картоплю розріжте на 2-4 частини, а малу – лишаємо цілою.

Перекладіть картоплю в каструлю, залийте водою та поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, варіть ще 3-5 хв, а потім злийте воду. Картоплю перекладіть на тарілку та дайте охолонути.

Паралельно приготуйте заправку: змішайте у мисці соєвий соус, олію, кетчуп, вичавіть часник, додайте гірчицю, сіль та спеції. Ретельно перемішайте маринад до однорідності.

Холодну картоплю перекладіть у велику миску, залийте маринадом та ретельно перемішайте руками. Важливо, щоб заправка потрапила на кожну картоплину.

Розігрійте духовку до 180 градусів, застеліть деко пергаментним папером, викладіть рівномірно картоплю та відправте у духовку.

Запікайте овоч 35-40 хв. Час приготування залежить від вашої духовки.

Запечена молода картопля стане чудовим доповненням до мʼяса, риби чи салату. Смачного!