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Еда

Как приготовить наливку из шелковицы в домашних условиях: ТОП-3 рецепта

26 июня 2023, 17:03
Анна Голишевская редактор ленты
Шовковиця
Источник: Unsplash

Алкогольные напитки домашнего приготовления делать довольно легко. Главное – выделить время на то, чтобы правильно и хорошо перебрать фрукты и ягоды. Напиток, приготовленный из шелковицы, выходит слегка сладковатый, с терпким привкусом. Как приготовить наливку из шелковицы в домашних условиях – читайте в материале.

Как приготовить наливку из шелковицы: классический рецепт

Ингредиенты:

  • 1 ст шелковицы;
  • 1 ст сахара;
  • 100 мл воды;
  • 200 мл водки.

Способ приготовления:

  1. Переберите и промойте шелковицу. Разомните ягоды, чтобы они пустили сок.
  2. Воду смешайте с сахаром и доведите до кипения, залейте шелковицу кипятком и оставьте до полного охлаждения.
  3. После этого добавьте в кастрюлю водку, перемешайте.
  4. Вылейте все это в банку, соответствующую объему, и накройте крышкой.
  5. Поставьте банку в темное холодное место на 2 недели.
  6. Время от времени взбалтывайте банку. После этого процедите через мелкое сито или сложенную в несколько слоев марлю.
  7. Перелейте наливку в чистые бутылки, закройте и храните в темном прохладном месте.

Наливка на джине из шелковицы

Ингредиенты:

  • 450 г шелковицы;
  • 750 мл джина;
  • 150 г сахарной пудры;
  • 1 ст жареного миндаля.

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты в банке соответствующего объема, плотно закройте.
  2. Поставьте банку в темное прохладное место на несколько месяцев.
  3. Раз в несколько дней содержимое перемешивайте до полного растворения сахарной пудры.
  4. После этого процедите через сито или марлю, при необходимости профильтруйте.
  5. Перед разливом наливки по бутылкам попробуйте напиток и подсластите, если она окажется недостаточно сладкой.
  6. После разлива по бутылкам нужно наливке постоять несколько недель.

Рецепт наливки из шелковицы без водки

Ингредиенты:

  • 500 г шелковицы;
  • 1 л воды;
  • 1 л коньяка;
  • 5 ст сахара.

Способ приготовления:

  1. Тщательно промойте ягоду и положите в чистую банку.
  2. Засыпьте все это сахарным песком.
  3. После этого аккуратно вливайте необходимое количество коньяка и свежей воды. Все тщательно перемешайте ложкой, закройте плотно крышкой и ставьте напиток в теплое место примерно на 3 недели.
  4. После этого готовый ликер процедите через марлю, переливайте наливку из шелковицы на коньяке в бутылку и подавайте охлажденной.
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