Алкогольные напитки домашнего приготовления делать довольно легко. Главное – выделить время на то, чтобы правильно и хорошо перебрать фрукты и ягоды. Напиток, приготовленный из шелковицы, выходит слегка сладковатый, с терпким привкусом. Как приготовить наливку из шелковицы в домашних условиях – читайте в материале.

Как приготовить наливку из шелковицы: классический рецепт

Ингредиенты:

1 ст шелковицы;

1 ст сахара;

100 мл воды;

200 мл водки.

Способ приготовления:

Переберите и промойте шелковицу. Разомните ягоды, чтобы они пустили сок. Воду смешайте с сахаром и доведите до кипения, залейте шелковицу кипятком и оставьте до полного охлаждения. После этого добавьте в кастрюлю водку, перемешайте. Вылейте все это в банку, соответствующую объему, и накройте крышкой. Поставьте банку в темное холодное место на 2 недели. Время от времени взбалтывайте банку. После этого процедите через мелкое сито или сложенную в несколько слоев марлю. Перелейте наливку в чистые бутылки, закройте и храните в темном прохладном месте.

Наливка на джине из шелковицы

Ингредиенты:

450 г шелковицы;

750 мл джина;

150 г сахарной пудры;

1 ст жареного миндаля.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты в банке соответствующего объема, плотно закройте. Поставьте банку в темное прохладное место на несколько месяцев. Раз в несколько дней содержимое перемешивайте до полного растворения сахарной пудры. После этого процедите через сито или марлю, при необходимости профильтруйте. Перед разливом наливки по бутылкам попробуйте напиток и подсластите, если она окажется недостаточно сладкой. После разлива по бутылкам нужно наливке постоять несколько недель.

Рецепт наливки из шелковицы без водки

Ингредиенты:

500 г шелковицы;

1 л воды;

1 л коньяка;

5 ст сахара.

Способ приготовления: