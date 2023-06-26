Алкогольные напитки домашнего приготовления делать довольно легко. Главное – выделить время на то, чтобы правильно и хорошо перебрать фрукты и ягоды. Напиток, приготовленный из шелковицы, выходит слегка сладковатый, с терпким привкусом. Как приготовить наливку из шелковицы в домашних условиях – читайте в материале.
Как приготовить наливку из шелковицы: классический рецепт
Ингредиенты:
- 1 ст шелковицы;
- 1 ст сахара;
- 100 мл воды;
- 200 мл водки.
Способ приготовления:
- Переберите и промойте шелковицу. Разомните ягоды, чтобы они пустили сок.
- Воду смешайте с сахаром и доведите до кипения, залейте шелковицу кипятком и оставьте до полного охлаждения.
- После этого добавьте в кастрюлю водку, перемешайте.
- Вылейте все это в банку, соответствующую объему, и накройте крышкой.
- Поставьте банку в темное холодное место на 2 недели.
- Время от времени взбалтывайте банку. После этого процедите через мелкое сито или сложенную в несколько слоев марлю.
- Перелейте наливку в чистые бутылки, закройте и храните в темном прохладном месте.
Наливка на джине из шелковицы
Ингредиенты:
- 450 г шелковицы;
- 750 мл джина;
- 150 г сахарной пудры;
- 1 ст жареного миндаля.
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты в банке соответствующего объема, плотно закройте.
- Поставьте банку в темное прохладное место на несколько месяцев.
- Раз в несколько дней содержимое перемешивайте до полного растворения сахарной пудры.
- После этого процедите через сито или марлю, при необходимости профильтруйте.
- Перед разливом наливки по бутылкам попробуйте напиток и подсластите, если она окажется недостаточно сладкой.
- После разлива по бутылкам нужно наливке постоять несколько недель.
Рецепт наливки из шелковицы без водки
Ингредиенты:
- 500 г шелковицы;
- 1 л воды;
- 1 л коньяка;
- 5 ст сахара.
Способ приготовления:
- Тщательно промойте ягоду и положите в чистую банку.
- Засыпьте все это сахарным песком.
- После этого аккуратно вливайте необходимое количество коньяка и свежей воды. Все тщательно перемешайте ложкой, закройте плотно крышкой и ставьте напиток в теплое место примерно на 3 недели.
- После этого готовый ликер процедите через марлю, переливайте наливку из шелковицы на коньяке в бутылку и подавайте охлажденной.