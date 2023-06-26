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Їжа

Як приготувати наливку з шовковиці у домашніх умовах: 3 рецепти

26 Червня 2023, 17:03
Анна Голішевська редакторка стрічки
Шовковиця
Джерело: Unsplash

Алкогольні напої домашнього приготування робити доволі легко. Головне – виділити час на те, аби правильно та добре перебрати фрукти та ягоди. Напій, приготований із шовковиці, виходить злегка солодкуватий, з терпким присмаком. Як приготувати наливку з шовковиці у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як приготувати наливку з шовковиці: класичний рецепт

Інгредієнти:

  • 1 скл шовковиці;
  • 1 скл цукру;
  • 100 мл води;
  • 200 мл горілки.

Спосіб приготування:

  1. Переберіть та помийте шовковицю. Розімніть ягоди, щоб вони пустили сік.
  2. Воду змішайте з цукром і доведіть до кипіння, залийте окропом шовковицю і залиште до повного охолодження.
  3. Після цього додайте в каструлю горілку, перемішайте.
  4. Вилийте все це у банку, відповідну за обсягом, і накрийте кришкою.
  5. Поставте банку в темне прохолодне місце на 2 тижні.
  6. Час від часу збовтуйте банку. Після цього процідіть через дрібне сито або складену в кілька шарів марлю.
  7. Перелийте наливку в чисті сухі пляшки, закрийте і зберігайте у темному прохолодному місці.

Наливка на джині із шовковиці

Інгредієнти:

  • 450 г шовковиці;
  • 750 мл джину;
  • 150 г цукрової пудри;
  • 1 скл смаженого мигдалю.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте всі інгредієнти в банку відповідного об’єму, щільно закрийте.
  2. Поставте банку в темне прохолодне місце на кілька місяців.
  3. Раз в кілька днів вміст перемішуйте до повного розчинення цукрової пудри.
  4. Після цього процідіть через сито або марлю, за необхідності профільтруйте.
  5. Перед розливом наливки по пляшках спробуйте напій і підсолодіть, якщо він виявиться недостатньо солодким.
  6. Після розливу по пляшках наливці потрібно постояти кілька тижнів.

Рецепт наливки з шовковиці без горілки

Інгредієнти:

  • 500 г шовковиці;
  • 1 л води;
  • 1 л коньяку;
  • 5 скл цукру.

Спосіб приготування:

  1. Ретельно промийте ягоду та покладіть у чисту банку.
  2. Засипте все це цукровим піском.
  3. Після цього обережно вливайте необхідну кількість коньяку і свіжої води. Все ретельно перемішайте ложкою, щільно закрийте кришкою і ставте напій в тепле місце приблизно на три тижні.
  4. Після цього готовий лікер процідіть через марлю, переливайте наливку з шовковиці на коньяку в пляшку і подавайте охолодженою.
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