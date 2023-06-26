Алкогольні напої домашнього приготування робити доволі легко. Головне – виділити час на те, аби правильно та добре перебрати фрукти та ягоди. Напій, приготований із шовковиці, виходить злегка солодкуватий, з терпким присмаком. Як приготувати наливку з шовковиці у домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як приготувати наливку з шовковиці: класичний рецепт

Інгредієнти:

1 скл шовковиці;

1 скл цукру;

100 мл води;

200 мл горілки.

Спосіб приготування:

Переберіть та помийте шовковицю. Розімніть ягоди, щоб вони пустили сік. Воду змішайте з цукром і доведіть до кипіння, залийте окропом шовковицю і залиште до повного охолодження. Після цього додайте в каструлю горілку, перемішайте. Вилийте все це у банку, відповідну за обсягом, і накрийте кришкою. Поставте банку в темне прохолодне місце на 2 тижні. Час від часу збовтуйте банку. Після цього процідіть через дрібне сито або складену в кілька шарів марлю. Перелийте наливку в чисті сухі пляшки, закрийте і зберігайте у темному прохолодному місці.

Наливка на джині із шовковиці

Інгредієнти:

450 г шовковиці;

750 мл джину;

150 г цукрової пудри;

1 скл смаженого мигдалю.

Спосіб приготування:

Змішайте всі інгредієнти в банку відповідного об’єму, щільно закрийте. Поставте банку в темне прохолодне місце на кілька місяців. Раз в кілька днів вміст перемішуйте до повного розчинення цукрової пудри. Після цього процідіть через сито або марлю, за необхідності профільтруйте. Перед розливом наливки по пляшках спробуйте напій і підсолодіть, якщо він виявиться недостатньо солодким. Після розливу по пляшках наливці потрібно постояти кілька тижнів.

Рецепт наливки з шовковиці без горілки

Інгредієнти:

500 г шовковиці;

1 л води;

1 л коньяку;

5 скл цукру.

Спосіб приготування: