Алкогольні напої домашнього приготування робити доволі легко. Головне – виділити час на те, аби правильно та добре перебрати фрукти та ягоди. Напій, приготований із шовковиці, виходить злегка солодкуватий, з терпким присмаком. Як приготувати наливку з шовковиці у домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Як приготувати наливку з шовковиці: класичний рецепт
Інгредієнти:
- 1 скл шовковиці;
- 1 скл цукру;
- 100 мл води;
- 200 мл горілки.
Спосіб приготування:
- Переберіть та помийте шовковицю. Розімніть ягоди, щоб вони пустили сік.
- Воду змішайте з цукром і доведіть до кипіння, залийте окропом шовковицю і залиште до повного охолодження.
- Після цього додайте в каструлю горілку, перемішайте.
- Вилийте все це у банку, відповідну за обсягом, і накрийте кришкою.
- Поставте банку в темне прохолодне місце на 2 тижні.
- Час від часу збовтуйте банку. Після цього процідіть через дрібне сито або складену в кілька шарів марлю.
- Перелийте наливку в чисті сухі пляшки, закрийте і зберігайте у темному прохолодному місці.
Наливка на джині із шовковиці
Інгредієнти:
- 450 г шовковиці;
- 750 мл джину;
- 150 г цукрової пудри;
- 1 скл смаженого мигдалю.
Спосіб приготування:
- Змішайте всі інгредієнти в банку відповідного об’єму, щільно закрийте.
- Поставте банку в темне прохолодне місце на кілька місяців.
- Раз в кілька днів вміст перемішуйте до повного розчинення цукрової пудри.
- Після цього процідіть через сито або марлю, за необхідності профільтруйте.
- Перед розливом наливки по пляшках спробуйте напій і підсолодіть, якщо він виявиться недостатньо солодким.
- Після розливу по пляшках наливці потрібно постояти кілька тижнів.
Рецепт наливки з шовковиці без горілки
Інгредієнти:
- 500 г шовковиці;
- 1 л води;
- 1 л коньяку;
- 5 скл цукру.
Спосіб приготування:
- Ретельно промийте ягоду та покладіть у чисту банку.
- Засипте все це цукровим піском.
- Після цього обережно вливайте необхідну кількість коньяку і свіжої води. Все ретельно перемішайте ложкою, щільно закрийте кришкою і ставте напій в тепле місце приблизно на три тижні.
- Після цього готовий лікер процідіть через марлю, переливайте наливку з шовковиці на коньяку в пляшку і подавайте охолодженою.