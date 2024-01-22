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Как приготовить салат Цезарь: рецепт в домашних условиях

22 января 2024, 13:08
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
салат цезар
Источник: Pixabay

Салат Цезарь – простое, вкусное и очень аппетитное блюдо, которое можно приготовить на любой праздник.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился его рецептом.

Цезарь: что понадобится для салата

Для салата:

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  • 150 г куриного филе;
  • 150 г микса салатных листьев;
  • 80 г томатов черри или 2 томата;
  • 2 куска белого хлеба;
  • 20 г творога пармезан;
  • 1-2 щепотки паприки;
  • соль – по вкусу.

Для соуса:

  • 100 г сметаны 20% жирности;
  • 5-6 консервированных анчоусов;
  • 1 зубчик чеснока (по желанию);
  • 20 г петрушки;
  • соль и перец – по вкусу.

Рецепт соуса для салата Цезарь с пармезаном и майонезом здесь.

Салат Цезарь: как приготовить

  1. Подготовить куриное филе. Для этого его нужно нарезать на кусочки и запечь с паприкой в ​​духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут.
  2. Сделать гренки из хлеба. Для этого нужно взять два кусочка, срезать корочки и нарезать большими кубиками. Выложить на противень и отправить в духовку на 5 минут вместе с куриным филе.
  3. Готовую курицу достать из духовки и дать ей остыть до комнатной температуры.
  4. Как приготовить соус для салата Цезарь. Взять 20 г петрушки и мелко порубить. Переложить в глубокую миску. К петрушке добавить 5-6 мелко нарезанных анчоусов. Добавить 100 г сметаны 20% и хорошо перемешать венчиком до получения однородной консистенции. Соль и перец – по вкусу.
  5. В глубокую тарелку выложить 150 г листьев салата. Добавить кусочки курицы.
  6. Томаты черри помыть и порезать на две части. Добавить их в салат вместе с гренками.
  7. Заправить соусом. Посыпать тертым сыром пармезан.

В салат можно добавить разрезанные на половинки вареные перепелиные яйца.

Источник: Клопотенко

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Евгений Клопотенко Кулінарні рецепти Рецепт салат
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