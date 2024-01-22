Салат Цезарь – простое, вкусное и очень аппетитное блюдо, которое можно приготовить на любой праздник.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился его рецептом.
Цезарь: что понадобится для салата
Для салата:
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- 150 г куриного филе;
- 150 г микса салатных листьев;
- 80 г томатов черри или 2 томата;
- 2 куска белого хлеба;
- 20 г творога пармезан;
- 1-2 щепотки паприки;
- соль – по вкусу.
Для соуса:
- 100 г сметаны 20% жирности;
- 5-6 консервированных анчоусов;
- 1 зубчик чеснока (по желанию);
- 20 г петрушки;
- соль и перец – по вкусу.
Рецепт соуса для салата Цезарь с пармезаном и майонезом здесь.
Салат Цезарь: как приготовить
- Подготовить куриное филе. Для этого его нужно нарезать на кусочки и запечь с паприкой в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут.
- Сделать гренки из хлеба. Для этого нужно взять два кусочка, срезать корочки и нарезать большими кубиками. Выложить на противень и отправить в духовку на 5 минут вместе с куриным филе.
- Готовую курицу достать из духовки и дать ей остыть до комнатной температуры.
- Как приготовить соус для салата Цезарь. Взять 20 г петрушки и мелко порубить. Переложить в глубокую миску. К петрушке добавить 5-6 мелко нарезанных анчоусов. Добавить 100 г сметаны 20% и хорошо перемешать венчиком до получения однородной консистенции. Соль и перец – по вкусу.
- В глубокую тарелку выложить 150 г листьев салата. Добавить кусочки курицы.
- Томаты черри помыть и порезать на две части. Добавить их в салат вместе с гренками.
- Заправить соусом. Посыпать тертым сыром пармезан.
В салат можно добавить разрезанные на половинки вареные перепелиные яйца.
Источник: Клопотенко
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