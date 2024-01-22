Салат Цезарь – простое, вкусное и очень аппетитное блюдо, которое можно приготовить на любой праздник.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился его рецептом.

Цезарь: что понадобится для салата

Для салата:

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150 г куриного филе;

150 г микса салатных листьев;

80 г томатов черри или 2 томата;

2 куска белого хлеба;

20 г творога пармезан;

1-2 щепотки паприки;

соль – по вкусу.

Для соуса:

100 г сметаны 20% жирности;

5-6 консервированных анчоусов;

1 зубчик чеснока (по желанию);

20 г петрушки;

соль и перец – по вкусу.

Рецепт соуса для салата Цезарь с пармезаном и майонезом здесь.

Салат Цезарь: как приготовить

Подготовить куриное филе. Для этого его нужно нарезать на кусочки и запечь с паприкой в ​​духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Сделать гренки из хлеба. Для этого нужно взять два кусочка, срезать корочки и нарезать большими кубиками. Выложить на противень и отправить в духовку на 5 минут вместе с куриным филе. Готовую курицу достать из духовки и дать ей остыть до комнатной температуры. Как приготовить соус для салата Цезарь. Взять 20 г петрушки и мелко порубить. Переложить в глубокую миску. К петрушке добавить 5-6 мелко нарезанных анчоусов. Добавить 100 г сметаны 20% и хорошо перемешать венчиком до получения однородной консистенции. Соль и перец – по вкусу. В глубокую тарелку выложить 150 г листьев салата. Добавить кусочки курицы. Томаты черри помыть и порезать на две части. Добавить их в салат вместе с гренками. Заправить соусом. Посыпать тертым сыром пармезан.

В салат можно добавить разрезанные на половинки вареные перепелиные яйца.

Источник: Клопотенко