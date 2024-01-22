Салат Цезар – проста, смачна і дуже апетитна страва, яку можна приготувати на будь-яке свято.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився її рецептом.

Цезар: що знадобиться для салату

Для салату:

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150 г курячого філе;

150 г міксу салатного листя;

80 г томатів чері або 2 томати;

2 шматки білого хліба;

20 г сиру пармезан;

1-2 дрібки паприки;

сіль – до смаку.

Для соусу:

100 г сметани 20% жирності;

5-6 консервованих анчоусів;

1 зубчик часнику (за бажанням);

20 г петрушки;

сіль та перець – до смаку.

Рецепт соусу для салату Цезар з пармезаном і майонезом тут.

Салат Цезар: як приготувати

Підготувати куряче філе. Для цього його треба нарізати на шматочки та запекти з паприкою в духовці за температури 180 градусів протягом 10 хвилин. Зробити грінки з хліба. Для цього треба взяти два шматочки, зрізати скоринки і нарізати великими кубиками. Викласти на деко та покласти в духовку на 5 хвилин одночасно з курячим філе. Готову курку дістати з духовки та дати їй охолонути до кімнатної температури. Як приготувати соус для салату Цезар. Взяти 20 г петрушки та дрібно порубати. Перекласти її у глибоку миску. До петрушки додати 5-6 дрібно нарізаних анчоусів. Додати 100 г сметани 20% та добре перемішати вінчиком до отримання однорідної консистенції. Сіль та перець – до смаку. У глибоку тарілку викласти 150 г листя салату. Додати шматочки курки. Томати чері помити та порізати на дві частини. Додати їх до салату разом з грінками. Заправити соусом. Посипати тертим сиром пармезан.

У салат можна додати розрізані на половинки варені перепелині яйця.

Джерело: Клопотенко