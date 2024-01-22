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Як приготувати салат Цезар: рецепт у домашніх умовах

22 Січня 2024, 13:08
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
салат цезар
Джерело: Pixabay

Салат Цезар – проста, смачна і дуже апетитна страва, яку можна приготувати на будь-яке свято.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився її рецептом.

Цезар: що знадобиться для салату

Для салату:

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  • 150 г курячого філе;
  • 150 г міксу салатного листя;
  • 80 г томатів чері або 2 томати;
  • 2 шматки білого хліба;
  • 20 г сиру пармезан;
  • 1-2 дрібки паприки;
  • сіль – до смаку.

Для соусу:

  • 100 г сметани 20% жирності;
  • 5-6 консервованих анчоусів;
  • 1 зубчик часнику (за бажанням);
  • 20 г петрушки;
  • сіль та перець – до смаку.

Рецепт соусу для салату Цезар з пармезаном і майонезом тут.

Салат Цезар: як приготувати

  1. Підготувати куряче філе. Для цього його треба нарізати на шматочки та запекти з паприкою в духовці за температури 180 градусів протягом 10 хвилин.
  2. Зробити грінки з хліба. Для цього треба взяти два шматочки, зрізати скоринки і нарізати великими кубиками. Викласти на деко та покласти в духовку на 5 хвилин одночасно з курячим філе.
  3. Готову курку дістати з духовки та дати їй охолонути до кімнатної температури.
  4. Як приготувати соус для салату Цезар. Взяти 20 г петрушки та дрібно порубати. Перекласти її у глибоку миску. До петрушки додати 5-6 дрібно нарізаних анчоусів. Додати 100 г сметани 20% та добре перемішати вінчиком до отримання однорідної консистенції. Сіль та перець – до смаку.
  5. У глибоку тарілку викласти 150 г листя салату. Додати шматочки курки.
  6. Томати чері помити та порізати на дві частини. Додати їх до салату разом з грінками.
  7. Заправити соусом. Посипати тертим сиром пармезан.

У салат можна додати розрізані на половинки варені перепелині яйця.

Джерело: Клопотенко

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Євген Клопотенко Кулінарні рецепти Рецепт салат
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