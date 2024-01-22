Салат Цезар – проста, смачна і дуже апетитна страва, яку можна приготувати на будь-яке свято.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився її рецептом.
Цезар: що знадобиться для салату
Для салату:
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- 150 г курячого філе;
- 150 г міксу салатного листя;
- 80 г томатів чері або 2 томати;
- 2 шматки білого хліба;
- 20 г сиру пармезан;
- 1-2 дрібки паприки;
- сіль – до смаку.
Для соусу:
- 100 г сметани 20% жирності;
- 5-6 консервованих анчоусів;
- 1 зубчик часнику (за бажанням);
- 20 г петрушки;
- сіль та перець – до смаку.
Рецепт соусу для салату Цезар з пармезаном і майонезом тут.
Салат Цезар: як приготувати
- Підготувати куряче філе. Для цього його треба нарізати на шматочки та запекти з паприкою в духовці за температури 180 градусів протягом 10 хвилин.
- Зробити грінки з хліба. Для цього треба взяти два шматочки, зрізати скоринки і нарізати великими кубиками. Викласти на деко та покласти в духовку на 5 хвилин одночасно з курячим філе.
- Готову курку дістати з духовки та дати їй охолонути до кімнатної температури.
- Як приготувати соус для салату Цезар. Взяти 20 г петрушки та дрібно порубати. Перекласти її у глибоку миску. До петрушки додати 5-6 дрібно нарізаних анчоусів. Додати 100 г сметани 20% та добре перемішати вінчиком до отримання однорідної консистенції. Сіль та перець – до смаку.
- У глибоку тарілку викласти 150 г листя салату. Додати шматочки курки.
- Томати чері помити та порізати на дві частини. Додати їх до салату разом з грінками.
- Заправити соусом. Посипати тертим сиром пармезан.
У салат можна додати розрізані на половинки варені перепелині яйця.
Джерело: Клопотенко
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