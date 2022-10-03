Закрученную в форме улитки булочку обожают как взрослые, так и дети.

Вертута готовится очень быстро, поскольку основа булочки — бездрожжевое тесто.

Как быстро приготовить вертуту с яблоками – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Вертута рецепт пошагово: рекомендации перед приготовлением

Яблоки для вертуты необходимо брать только твердых сортов и обязательно – сладкие.

К кислым фруктам придется добавить больше сахара.

Для выпечки можно использовать также груши и домашний сыр.

Если вы не едите изюм, можно добавить любые другие сухофрукты.

Перед приготовлением их необходимо замочить в теплой воде на 10 минут и высушить с помощью бумажного полотенца.

Ингредиенты:

мука – 350 г;

подсолнечное масло – 100 мл;

вода – 150 мл;

яйца – 2 шт;

сахар – ½ ч. л;

соль – щепотка;

яблоки – 2-3 шт;

изюм – 80 г;

молотая корица – 1 ст. л;

сахар – 3 ст.л;

лимон – 1 шт;

сахарная пудра – 200 г;

сливочное масло – 200 г;

крем-сыр – 200 г;

сок половины лимона;

молоко – 2 ст.л;

Приготовление:

Сливочное масло достаньте из холодильника и оставьте на столе до тех пор, пока оно не будет комнатной температуры. Промойте и высушите изюм. Дальше нужно заняться тестом. Подогрейте воду. В миску просейте муку, сделайте в нем углубление и вбейте туда яйцо, добавьте соль, сахар, подсолнечное масло и воду. Тесто замешивайте до тех пор, пока оно не станет пластичным. Оставьте на полчаса отдыхать. Разогрейте духовку до 180 градусов. Для начинки очистите яблока, натрите их на терке и поставьте в миску. К ним добавьте изюм, корицу, сахар и сок лимона. Хорошо перемешайте. Чтобы сформировать вертуты, разделите тесто на равномерные кусочки-булочки. Раскатайте их в тонкий пласт круглой формы – 3-4 мм. На всю поверхность выложите яблоки и заверните улиткой. Застелите противень пергаментом и выложите ваши булочки. Белок необходимо отделить от желтка. Желток взболтайте в миске вилкой. Кисточкой смажьте булочки желтком и ставьте их выпекаться на 25 минут (180 градусов). Для глазури возьмите крем-сыр и сливочное масло, добавьте сахарную пудру, сок половины лимона и молоко, смешайте все это венчиком. Достаньте булочки из духовки и оставьте их до полного охлаждения. Смажьте вертуты глазурью.

Приятного аппетита!