Закрученную в форме улитки булочку обожают как взрослые, так и дети.
Вертута готовится очень быстро, поскольку основа булочки — бездрожжевое тесто.
Как быстро приготовить вертуту с яблоками – смотрите в материале Фактов ICTV.
Сейчас смотрят
Вертута рецепт пошагово: рекомендации перед приготовлением
Яблоки для вертуты необходимо брать только твердых сортов и обязательно – сладкие.
К кислым фруктам придется добавить больше сахара.
Для выпечки можно использовать также груши и домашний сыр.
Если вы не едите изюм, можно добавить любые другие сухофрукты.
Перед приготовлением их необходимо замочить в теплой воде на 10 минут и высушить с помощью бумажного полотенца.
Ингредиенты:
- мука – 350 г;
- подсолнечное масло – 100 мл;
- вода – 150 мл;
- яйца – 2 шт;
- сахар – ½ ч. л;
- соль – щепотка;
- яблоки – 2-3 шт;
- изюм – 80 г;
- молотая корица – 1 ст. л;
- сахар – 3 ст.л;
- лимон – 1 шт;
- сахарная пудра – 200 г;
- сливочное масло – 200 г;
- крем-сыр – 200 г;
- сок половины лимона;
- молоко – 2 ст.л;
Приготовление:
- Сливочное масло достаньте из холодильника и оставьте на столе до тех пор, пока оно не будет комнатной температуры. Промойте и высушите изюм.
- Дальше нужно заняться тестом. Подогрейте воду. В миску просейте муку, сделайте в нем углубление и вбейте туда яйцо, добавьте соль, сахар, подсолнечное масло и воду. Тесто замешивайте до тех пор, пока оно не станет пластичным. Оставьте на полчаса отдыхать.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Для начинки очистите яблока, натрите их на терке и поставьте в миску. К ним добавьте изюм, корицу, сахар и сок лимона. Хорошо перемешайте.
- Чтобы сформировать вертуты, разделите тесто на равномерные кусочки-булочки. Раскатайте их в тонкий пласт круглой формы – 3-4 мм. На всю поверхность выложите яблоки и заверните улиткой.
- Застелите противень пергаментом и выложите ваши булочки. Белок необходимо отделить от желтка. Желток взболтайте в миске вилкой. Кисточкой смажьте булочки желтком и ставьте их выпекаться на 25 минут (180 градусов).
- Для глазури возьмите крем-сыр и сливочное масло, добавьте сахарную пудру, сок половины лимона и молоко, смешайте все это венчиком.
- Достаньте булочки из духовки и оставьте их до полного охлаждения. Смажьте вертуты глазурью.
Приятного аппетита!