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Еда

Как приготовить вертуту: классический рецепт пошагово

3 октября 2022, 11:47
Анна Голишевская Редактор сайта
Вертута
Источник: Unsplash

Закрученную в форме улитки булочку обожают как взрослые, так и дети.

Вертута готовится очень быстро, поскольку основа булочки — бездрожжевое тесто.

Как быстро приготовить вертуту с яблоками – смотрите в материале Фактов ICTV.

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Вертута рецепт пошагово: рекомендации перед приготовлением

Яблоки для вертуты необходимо брать только твердых сортов и обязательно –  сладкие.

К кислым фруктам придется добавить больше сахара.

Для выпечки можно использовать также груши и домашний сыр.

Если вы не едите изюм, можно добавить любые другие сухофрукты.

Перед приготовлением их необходимо замочить в теплой воде на 10 минут и высушить с помощью бумажного полотенца.

Ингредиенты:

  • мука –  350 г;
  • подсолнечное масло –  100 мл;
  • вода –  150 мл;
  • яйца –  2 шт;
  • сахар –  ½ ч. л;
  • соль –  щепотка;
  • яблоки –  2-3 шт;
  • изюм –  80 г;
  • молотая корица –  1 ст. л;
  • сахар –  3 ст.л;
  • лимон –  1 шт;
  • сахарная пудра –  200 г;
  • сливочное масло –  200 г;
  • крем-сыр –  200 г;
  • сок половины лимона;
  • молоко –  2 ст.л;

Приготовление:

  1. Сливочное масло достаньте из холодильника и оставьте на столе до тех пор, пока оно не будет комнатной температуры. Промойте и высушите изюм.
  2. Дальше нужно заняться тестом. Подогрейте воду. В миску просейте муку, сделайте в нем углубление и вбейте туда яйцо, добавьте соль, сахар, подсолнечное масло и воду. Тесто замешивайте до тех пор, пока оно не станет пластичным. Оставьте на полчаса  отдыхать.
  3. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  4. Для начинки очистите яблока, натрите их на терке и поставьте в миску. К ним добавьте изюм, корицу, сахар и сок лимона. Хорошо перемешайте.
  5. Чтобы сформировать вертуты, разделите тесто на равномерные кусочки-булочки. Раскатайте их в тонкий пласт круглой формы – 3-4 мм. На всю поверхность выложите яблоки и заверните улиткой.
  6. Застелите противень пергаментом и выложите ваши булочки. Белок необходимо отделить от желтка. Желток взболтайте в миске вилкой. Кисточкой смажьте булочки желтком и ставьте их выпекаться на 25 минут (180 градусов).
  7. Для глазури возьмите крем-сыр и сливочное масло, добавьте сахарную пудру, сок половины лимона и молоко, смешайте все это венчиком.
  8. Достаньте булочки из духовки и оставьте их до полного охлаждения. Смажьте вертуты глазурью.

Приятного аппетита!

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