Закручену у формі равлика булочку люблять і дорослі, і діти.
Вертута готується дуже швидко, адже основа булочки – бездріжджове тісто.
Як швидко приготувати вертуту з яблуками – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
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Вертута рецепт покроково: рекомендації перед приготуванням
Яблука для вертути необхідно брати тільки твердих сортів і обов’язково солодкі. Якщо фрукти будуть кислі, необхідно додати в них більше цукру.
Для випікання можна використовувати також груші та домашній сир. Якщо ви не їсте родзинки, можна додати будь-які інші сухофрукти.
Перед приготуванням їх необхідно замочити в теплій воді на 10 хвилин і висушити за допомогою паперового рушника.
Інгредієнти:
- борошно – 350 г;
- соняшникова олія – 100 мл;
- вода – 150 мл;
- яйця – 2 шт.;
- цукор – ½ ч. л;
- сіль – щіпка;
- яблука – 2-3 шт;
- родзинки – 80 г;
- мелена кориця – 1 ст. л;
- цукор – 3 ст.
- лимон – 1 шт;
- цукрова пудра – 200 г;
- вершкове масло – 200 г;
- крем-сир – 200 г;
- сік половини лимона;
- молоко – 2 ст.л;
Приготування:
- Вершкове масло дістаньте з холодильника і залиште на столі, доки воно не набуде кімнатної температури. Промийте та висушіть ізюм.
- Далі потрібно зайнятися тістом. Підігрійте воду. У миску просійте борошно, зробіть у ньому заглиблення і вбийте туди яйце, додайте сіль, цукор, олію та воду. Тісто замішуйте доти, доки воно не стане пластичним. Залиште на пів години відпочивати.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Для начинки очистьте яблука, натріть на тертці і поставте в миску. До них додайте ізюм, корицю, цукор та сік лимона. Добре перемішайте.
- Щоб сформувати вертути, розділіть тісто на рівномірні шматочки-булочки. Розкачайте їх у тонкий шар круглої форми – 3-4 мм. На всю поверхню викладіть яблука і загорніть равликом.
- Застеліть лист пергаментом і викладіть ваші булочки. Білок необхідно відокремити від жовтка. Жовток збовтайте в мисці вилкою. Пензликом змастіть булочки жовтком і ставте їх випікати на 25 хвилин (180 градусів).
- Для глазурі візьміть крем-сир та вершкове масло, додайте цукрову пудру, сік половини лимона та молоко, змішайте все це віночком.
- Дістаньте булочки з духовки та залиште їх до повного охолодження. Змастіть вертути глазур’ю.
Смачного!
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