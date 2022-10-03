Закручену у формі равлика булочку люблять і дорослі, і діти.

Вертута готується дуже швидко, адже основа булочки – бездріжджове тісто.

Як швидко приготувати вертуту з яблуками – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Вертута рецепт покроково: рекомендації перед приготуванням

Яблука для вертути необхідно брати тільки твердих сортів і обов’язково солодкі. Якщо фрукти будуть кислі, необхідно додати в них більше цукру.

Для випікання можна використовувати також груші та домашній сир. Якщо ви не їсте родзинки, можна додати будь-які інші сухофрукти.

Перед приготуванням їх необхідно замочити в теплій воді на 10 хвилин і висушити за допомогою паперового рушника.

Інгредієнти:

борошно – 350 г;

соняшникова олія – 100 мл;

вода – 150 мл;

яйця – 2 шт.;

цукор – ½ ч. л;

сіль – щіпка;

яблука – 2-3 шт;

родзинки – 80 г;

мелена кориця – 1 ст. л;

цукор – 3 ст.

лимон – 1 шт;

цукрова пудра – 200 г;

вершкове масло – 200 г;

крем-сир – 200 г;

сік половини лимона;

молоко – 2 ст.л;

Приготування:

Вершкове масло дістаньте з холодильника і залиште на столі, доки воно не набуде кімнатної температури. Промийте та висушіть ізюм. Далі потрібно зайнятися тістом. Підігрійте воду. У миску просійте борошно, зробіть у ньому заглиблення і вбийте туди яйце, додайте сіль, цукор, олію та воду. Тісто замішуйте доти, доки воно не стане пластичним. Залиште на пів години відпочивати. Розігрійте духовку до 180 градусів. Для начинки очистьте яблука, натріть на тертці і поставте в миску. До них додайте ізюм, корицю, цукор та сік лимона. Добре перемішайте. Щоб сформувати вертути, розділіть тісто на рівномірні шматочки-булочки. Розкачайте їх у тонкий шар круглої форми – 3-4 мм. На всю поверхню викладіть яблука і загорніть равликом. Застеліть лист пергаментом і викладіть ваші булочки. Білок необхідно відокремити від жовтка. Жовток збовтайте в мисці вилкою. Пензликом змастіть булочки жовтком і ставте їх випікати на 25 хвилин (180 градусів). Для глазурі візьміть крем-сир та вершкове масло, додайте цукрову пудру, сік половини лимона та молоко, змішайте все це віночком. Дістаньте булочки з духовки та залиште їх до повного охолодження. Змастіть вертути глазур’ю.

Смачного!