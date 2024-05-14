У 1985 році сім’я з США (Сієтл) – батько Річ і син Грег Комени – об’єднала свої кулінарні таланти, щоб створити випічку, не схожу на будь-яку іншу. Після безлічі експериментів вони розробили унікальний рецепт булочок синабон. Відтоді маленькі рулетики, приправлені корицею та змащені сирною начинкою, завоювали світ своїм неповторним смаком.
Цікаві факти про булочки з корицею синабон
- Назва булочки Cinnabon походить від особливого сорту кориці, який обов’язково використовується у випічці. Вона вирощується в горах Індонезії.
- Суміш для випічки, яка надає тісту неперевершеної м’якості та повітряної текстури, є офіційно запатентованою і тримається у секреті.
- Вершковий сир для глазурі, фінальний штрих, робить булочки ніжними на смак. Цей інгредієнт запатентований під смішною назвою Ooey-Gooey.
Як приготувати булочки синабон
Інгредієнти:
Для тіста:
- молоко – 200 мл
- яйця – 2 шт.
- вершкове масло або маргарин – 60 г
- цукор – 70 г
- дріжджі живі – 30 г або дріжджі сухі – 1 пакетик (10 г)
- сіль – 4 г
- ванільний цукор – 2 ч. л.
- борошно – 550-600 г
Для начинки:
- вершкове масло – 70-80 г
- цукор (бажано коричневий) – 100 г
- кориця – 20-25 г
Для крему:
- маскарпоне або інший вершковий сир – 250 г
- цукрова пудра – 100 г
Усі продукти для приготування булочок синабон повинні бути кімнатної температури.
Приготування:
- У миску вбиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор, трішки солі й гарно розтираємо.
- Дріжджі всипаємо у маленьку мисочку, додаємо 3 ст. л. теплого (не гарячого!) молока і гарно розтираємо.
- В яєчну суміш вливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі і гарно перемішуємо.
- Потім поступово вводимо просіяне борошно і замішуємо тісто.
- Додаємо у тісто розм’якшене вершкове масло і вимішуємо ще близько 7-10 хвилин.
- Тісто перекладаємо у миску, накриваємо рушником і залишаємо у теплі на 2 години, щоб підійшло.
- Потім тісто викладаємо по посипаний борошном стіл і ділимо на 2 частини.
- Кожну частину тіста розкочуємо у пласт. Пласти змащуємо розтопленим (але трішки охолодженим) вершковим маслом і посипаємо змішаною з цукром корицею.
- Кожен пласт тіста акуратно згортаємо в рулет. Розрізаємо рулети на 12 частин.
- Перекладаємо булочки у застелену пергаментним папером і змащену олією форму для випікання і залишаємо у теплі на 15-20 хвилин.
- Випікаємо вироби у духовці за 170-180 °С близько 20 хвилин.
- Для крему до сиру всипаємо цукрову пудру і гарно розтираємо.
- Теплі булочки синабон змащуємо кремом.
Смачного!
Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.