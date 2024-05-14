У 1985 році сім’я з США (Сієтл) – батько Річ і син Грег Комени – об’єднала свої кулінарні таланти, щоб створити випічку, не схожу на будь-яку іншу. Після безлічі експериментів вони розробили унікальний рецепт булочок синабон. Відтоді маленькі рулетики, приправлені корицею та змащені сирною начинкою, завоювали світ своїм неповторним смаком.

Цікаві факти про булочки з корицею синабон

Назва булочки Cinnabon походить від особливого сорту кориці, який обов’язково використовується у випічці. Вона вирощується в горах Індонезії.

Суміш для випічки, яка надає тісту неперевершеної м’якості та повітряної текстури, є офіційно запатентованою і тримається у секреті.

Вершковий сир для глазурі, фінальний штрих, робить булочки ніжними на смак. Цей інгредієнт запатентований під смішною назвою Ooey-Gooey.

Як приготувати булочки синабон

Інгредієнти:

Для тіста:

молоко – 200 мл

яйця – 2 шт.

вершкове масло або маргарин – 60 г

цукор – 70 г

дріжджі живі – 30 г або дріжджі сухі – 1 пакетик (10 г)

сіль – 4 г

ванільний цукор – 2 ч. л.

борошно – 550-600 г

Для начинки:

вершкове масло – 70-80 г

цукор (бажано коричневий) – 100 г

кориця – 20-25 г

Для крему:

маскарпоне або інший вершковий сир – 250 г

цукрова пудра – 100 г

Усі продукти для приготування булочок синабон повинні бути кімнатної температури.

Приготування:

У миску вбиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор, трішки солі й гарно розтираємо. Дріжджі всипаємо у маленьку мисочку, додаємо 3 ст. л. теплого (не гарячого!) молока і гарно розтираємо. В яєчну суміш вливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі і гарно перемішуємо. Потім поступово вводимо просіяне борошно і замішуємо тісто. Додаємо у тісто розм’якшене вершкове масло і вимішуємо ще близько 7-10 хвилин. Тісто перекладаємо у миску, накриваємо рушником і залишаємо у теплі на 2 години, щоб підійшло. Потім тісто викладаємо по посипаний борошном стіл і ділимо на 2 частини. Кожну частину тіста розкочуємо у пласт. Пласти змащуємо розтопленим (але трішки охолодженим) вершковим маслом і посипаємо змішаною з цукром корицею. Кожен пласт тіста акуратно згортаємо в рулет. Розрізаємо рулети на 12 частин. Перекладаємо булочки у застелену пергаментним папером і змащену олією форму для випікання і залишаємо у теплі на 15-20 хвилин. Випікаємо вироби у духовці за 170-180 °С близько 20 хвилин. Для крему до сиру всипаємо цукрову пудру і гарно розтираємо. Теплі булочки синабон змащуємо кремом.

Смачного!

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.