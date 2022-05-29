Когда мы хотим похудеть, то ищем сначала самый быстрый способ. Но расставшись с двумя-тремя килограммами, увы, очень редко удается сохранить достигнутое. Частенько они возвращаются также легко, как и ушли.

Но кефирная диета и отличается тем, что ушедший вес возвращается гораздо медленнее, утверждает врач-терапевт Марина Ерина.

Вариантов кефирной диеты есть много. Но остановимся на трех. Они кратковременны и безвредны, потому что кефир практически не имеет противопоказаний. Главное, чтобы продукт был свежим и качественным.

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Диета№1

Диета строгая, потому что предусматривает отказ от любой еды, кроме кефира. А самого напитка можно выпивать не более 1,5 л за день, разделив его на несколько приемов. Сбросить можно до 5 кг. Чтобы вес не вернулся , выходите их диеты постепенно на низкокалорийных блюдах.

Диета №2

Менее строгая. Кроме 1,5 л кефира в течение трех дней можно употреблять овощи или фрукты, только не бананы. Лучше всего отдать предпочтение яблокам или арбузам.

Диета№3

Схема питания на три дня:

Завтрак — 1 стакан нежирного кефира, тост с отрубями.

Обед — салат из овощей с добавлением растительного масла, стакан кефира.

Ужин — 30 г сыра, два яблока, стакан кефира. Вода также запрещена, потому что жидкость мешает быстрому сбрасыванию веса.

Если трехдневная кефирная диета вызывает дискомфорт, диарею, то лучше ее прекратить. Посмотрите, как будет реагировать организм в первый день. Если все пройдет хорошо, можно продолжить и даже через некоторое время попробовать семидневную кефирную диету.