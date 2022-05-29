Коли ми хочемо схуднути, то шукаємо спочатку найшвидший спосіб. Але скинувши два-три кілограми, на жаль, дуже рідко вдається зберегти досягнуте. Часто вони повертаються так само легко, як і пішли.

Але кефірна дієта і відрізняється тим, що втрачена вага повертається набагато повільніше, стверджує лікар-терапевт Марина Єріна.

Варіантів кефірної дієти є багато. Але зупинимося на трьох. Вони короткочасні та нешкідливі, тому що кефір практично не має протипоказань. Головне, щоб продукт був свіжим та якісним.

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Дієта№1

Дієта сувора, тому що передбачає відмову від будь-якої їжі, крім кефіру. А самого напою можна випивати трохи більше 1,5 л на добу, розділивши його на кілька прийомів. Скинути можна до 5 кг. Щоб вага не повернулася, виходьте їх дієти поступово на низькокалорійних стравах.

Дієта №2

Менш сувора. Крім 1,5 л кефіру протягом трьох днів можна вживати овочі чи фрукти, тільки не банани. Найкраще віддати перевагу яблукам або кавунам.

Дієта№3

Схема харчування на три дні:

Сніданок – 1 склянка нежирного кефіру, тост з висівками.

Обід – салат з овочів з додаванням олії, склянка кефіру.

Вечеря – 30 г сиру, два яблука, склянка кефіру. Вода також заборонена, тому що рідина заважає швидкому скиданню ваги.

Якщо триденна дієта кефіру викликає дискомфорт, діарею, то краще її припинити. Подивіться, як реагуватиме організм у перший день. Якщо все пройде добре, можна продовжити і навіть через деякий час спробувати семиденну кефірну дієту.