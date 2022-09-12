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Как сделать мандрыки: пошаговый рецепт украинской выпечки

12 сентября 2022, 16:15
Анна Голишевская Редактор сайта
Рецепт Мандриків
Источник: Unsplash

В Украине мандрыки традиционно готовили к великому православному празднику – Петра и Павла. Однако из-за того, что это блюдо готовится легко, быстро и из простых ингредиентов, его стали готовить гораздо чаще. Рецепт приготовления вкусных мандрыков – смотрите в материале Фактов ICTV.

Мандрыки: рецепт приготовления

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 700 г;
  • мука – 1 ст. в тесто и 1 ст. для формирования;
  • сахар – 4 ст.л;
  • сметана – 3 ст.л;
  • яйца – 2 шт;
  • сода – 1,5 ч.л;
  • соль – 1/3 ч.л;
  • растительное масло.

Приготовление:

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1. В большую миску нужно добавить сахар, сметану и яйца. Все это нужно взбить венчиком до однородной массы.

2. После этого нужно добавить соду и тоже тщательно перемешать.

3. В миску добавьте и перемешайте творог, щепотку соли и муку. Тесто перемешайте и дайте постоять 15-20 мин.

4. В небольшой сотейник налейте растительное масло.

5. Сформируйте из теста небольшие шарики, обмакните их в муку и жарьте на небольшом огне до тех пор, пока они не станут золотистого цвета.

6. Готовые мандрыки можно подавать с сахарной пудрой или сметаной.

Приятного аппетита!

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здорова їжа Кулінарні рецепти Рецепти
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