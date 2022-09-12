В Украине мандрыки традиционно готовили к великому православному празднику – Петра и Павла. Однако из-за того, что это блюдо готовится легко, быстро и из простых ингредиентов, его стали готовить гораздо чаще. Рецепт приготовления вкусных мандрыков – смотрите в материале Фактов ICTV.
Мандрыки: рецепт приготовления
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 700 г;
- мука – 1 ст. в тесто и 1 ст. для формирования;
- сахар – 4 ст.л;
- сметана – 3 ст.л;
- яйца – 2 шт;
- сода – 1,5 ч.л;
- соль – 1/3 ч.л;
- растительное масло.
Приготовление:
1. В большую миску нужно добавить сахар, сметану и яйца. Все это нужно взбить венчиком до однородной массы.
2. После этого нужно добавить соду и тоже тщательно перемешать.
3. В миску добавьте и перемешайте творог, щепотку соли и муку. Тесто перемешайте и дайте постоять 15-20 мин.
4. В небольшой сотейник налейте растительное масло.
5. Сформируйте из теста небольшие шарики, обмакните их в муку и жарьте на небольшом огне до тех пор, пока они не станут золотистого цвета.
6. Готовые мандрыки можно подавать с сахарной пудрой или сметаной.
Приятного аппетита!