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Як зробити мандрики: покроковий рецепт української випічки

12 Вересня 2022, 16:15
Анна Голішевська Редакторка сайту
Рецепт Мандриків
Джерело: Unsplash

В Україні мандрики традиційно готували до великого православного свята –  Петра і Павла. Однак через те, що ця страва готується легко, швидко і з простих інгредієнтів, її почали готувати значно частіше. Рецепт приготування смачних мандриків – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Мандрики: рецепт приготування

Інгредієнти:

  • сир кисломолочний – 700 г;
  • борошно – 1 скл в тісто і 1 скл для формування;
  • цукор – 4 ст.л;
  • сметана – 3 ст.л;
  • яйця – 2 шт;
  • сода – 1,5 ч.л;
  • сіль – 1/3 ч.л;
  • олія.

Приготування:

Зараз дивляться

1. У велику миску потрібно додати цукор, сметану та яйця. Все це потрібно збити вінчиком до однорідної маси. 

2. Після цього потрібно додати соду і теж ретельно перемішати. 

3. У миску додайте і перемішайте сир, дрібку солі й борошно. Тісто перемішайте та дайте йому постояти 15-20 хв.

4. У невеликий сотейник налийте олію. 

5. Сформуйте з тіста невеликі кульки, вмочіть їх у муку та смажте на невеликому вогні доти, поки вони не стануть золотистого кольору.

6. Готові мандрики можна подавати з цукровою пудрою або сметаною. 

Смачного!

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здорова їжа Кулінарні рецепти Рецепти
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