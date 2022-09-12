В Україні мандрики традиційно готували до великого православного свята – Петра і Павла. Однак через те, що ця страва готується легко, швидко і з простих інгредієнтів, її почали готувати значно частіше. Рецепт приготування смачних мандриків – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Мандрики: рецепт приготування

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 700 г;

борошно – 1 скл в тісто і 1 скл для формування;

цукор – 4 ст.л;

сметана – 3 ст.л;

яйця – 2 шт;

сода – 1,5 ч.л;

сіль – 1/3 ч.л;

олія.

Приготування:

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1. У велику миску потрібно додати цукор, сметану та яйця. Все це потрібно збити вінчиком до однорідної маси.

2. Після цього потрібно додати соду і теж ретельно перемішати.

3. У миску додайте і перемішайте сир, дрібку солі й борошно. Тісто перемішайте та дайте йому постояти 15-20 хв.

4. У невеликий сотейник налийте олію.

5. Сформуйте з тіста невеликі кульки, вмочіть їх у муку та смажте на невеликому вогні доти, поки вони не стануть золотистого кольору.

6. Готові мандрики можна подавати з цукровою пудрою або сметаною.

Смачного!