В Україні мандрики традиційно готували до великого православного свята – Петра і Павла. Однак через те, що ця страва готується легко, швидко і з простих інгредієнтів, її почали готувати значно частіше. Рецепт приготування смачних мандриків – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Мандрики: рецепт приготування
Інгредієнти:
- сир кисломолочний – 700 г;
- борошно – 1 скл в тісто і 1 скл для формування;
- цукор – 4 ст.л;
- сметана – 3 ст.л;
- яйця – 2 шт;
- сода – 1,5 ч.л;
- сіль – 1/3 ч.л;
- олія.
Приготування:
1. У велику миску потрібно додати цукор, сметану та яйця. Все це потрібно збити вінчиком до однорідної маси.
2. Після цього потрібно додати соду і теж ретельно перемішати.
3. У миску додайте і перемішайте сир, дрібку солі й борошно. Тісто перемішайте та дайте йому постояти 15-20 хв.
4. У невеликий сотейник налийте олію.
5. Сформуйте з тіста невеликі кульки, вмочіть їх у муку та смажте на невеликому вогні доти, поки вони не стануть золотистого кольору.
6. Готові мандрики можна подавати з цукровою пудрою або сметаною.
Смачного!