Яйцо пашот — отличный вариант вкусного и здорового завтрака. Благодаря приготовлению без скорлупы белок получается необычайно нежным, а желток — в меру жидкий.
Сколько нужно варить яйца пашот и как это лучше делать?
В сети можно найти немало вариантов приготовления яиц пашот, однако самые популярные из них — в воде с уксусом и в пакете.
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Яйца пашот станут отличным дополнением к бутербродам с семгой и зеленью, пасте, салатам. Их также можно употреблять как самостоятельное полноценное блюдо, дополнив его лишь солью или любимыми специями.
Традиционный способ приготовления яйца пашот
- Для этого нужно закипятить воду на плите в небольшой глубокой кастрюле. Лучше использовать чистую питьевую воду, поскольку продукт будет непосредственно с ней контактировать.
- После доведения до кипения влить туда одну столовую ложку уксуса и уменьшить огонь, чтобы не было бурного кипения. После этого с помощью ложки образовать воронку в воде и влить туда яйцо.
- Для удобства его стоит заранее разбить в чашку или миску. Взбивать его перед этим не нужно.
- Варить нужно 3-3,5 минуты, не больше. Тогда белок успеет загустеть, а желток приобретет кремообразную структуру.
- После этого надо достать яйцо с помощью ложки и положить его на чистую салфетку, чтобы стекла лишняя вода.
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Приготовление яйца пашот в пакете
- Закипятить воду в небольшой глубокой емкости. Здесь можно использовать обычную воду из-под крана. После этого убавить огонь.
- Обрезать небольшой кусок пищевой пленки, смазать его оливковым маслом. Сформировать из него углубление, для этого можно использовать чашку.
- Вбить туда яйцо и завязать пленку, чтобы получился небольшой пакетик. При этом нужно, чтобы внутри остался воздух, не стоит сдавливать яйцо.
- Поместить пакет в воду и варить яйцо пашот 3-4 минуты, в зависимости от консистенции, которую желаете получить.
- После этого пакет извлечь из воды, разрезать и достать яйцо.
— Не нужно засекать время до секунды, это время ориентировочное, стоит смотреть на готовность белка, — отмечает диетолог Татьяна Миколаенко.