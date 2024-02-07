Яйцо пашот — отличный вариант вкусного и здорового завтрака. Благодаря приготовлению без скорлупы белок получается необычайно нежным, а желток — в меру жидкий.

Сколько нужно варить яйца пашот и как это лучше делать?

В сети можно найти немало вариантов приготовления яиц пашот, однако самые популярные из них — в воде с уксусом и в пакете.

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Яйца пашот станут отличным дополнением к бутербродам с семгой и зеленью, пасте, салатам. Их также можно употреблять как самостоятельное полноценное блюдо, дополнив его лишь солью или любимыми специями.

Традиционный способ приготовления яйца пашот

Для этого нужно закипятить воду на плите в небольшой глубокой кастрюле. Лучше использовать чистую питьевую воду, поскольку продукт будет непосредственно с ней контактировать. После доведения до кипения влить туда одну столовую ложку уксуса и уменьшить огонь, чтобы не было бурного кипения. После этого с помощью ложки образовать воронку в воде и влить туда яйцо. Для удобства его стоит заранее разбить в чашку или миску. Взбивать его перед этим не нужно. Варить нужно 3-3,5 минуты, не больше. Тогда белок успеет загустеть, а желток приобретет кремообразную структуру. После этого надо достать яйцо с помощью ложки и положить его на чистую салфетку, чтобы стекла лишняя вода.

Приготовление яйца пашот в пакете

Закипятить воду в небольшой глубокой емкости. Здесь можно использовать обычную воду из-под крана. После этого убавить огонь. Обрезать небольшой кусок пищевой пленки, смазать его оливковым маслом. Сформировать из него углубление, для этого можно использовать чашку. Вбить туда яйцо и завязать пленку, чтобы получился небольшой пакетик. При этом нужно, чтобы внутри остался воздух, не стоит сдавливать яйцо. Поместить пакет в воду и варить яйцо пашот 3-4 минуты, в зависимости от консистенции, которую желаете получить. После этого пакет извлечь из воды, разрезать и достать яйцо.