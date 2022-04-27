Как сварить яйца всмятку

Если положить яйца в холодную воду, то нужно дождаться закипания, убавить огонь и варить в течение 2 минут (и желток, и белок останутся жидкими) или 3 минуты (желток будет жидким, а белок – почти твердым).

Можно класть яйца и в кипящую воду (только они не должны быть холодными), и варить 1 минуту. Затем снимаем с огня, закрываем крышкой и ждем 5 минут. Так желток получается жидким, а белок – твердым.

Как сварить яйца в мешочек

Яйца кладем в холодную воду и после закипания варим 4 минуты.

Если яйца опускаем в кипящую воду – варим только 1 минуту, выключаем огонь и выдерживаем 7 минут.

Как сварить яйца вкрутую

Вкрутую яйца сварить проще, но и тут есть свои правила.

Чтобы сварить правильно, яйца кладем в холодную воду и через 1 минуту после закипания, убавив огонь, варим 7-8 минут.

Главное – не переварить, чтобы белок не стал резиновым, а желток не покрылся сероватым налетом.

Как сварить яйца по-американски

Американский шеф-повар Кенджи Лопес-Альт определил идеальный алгоритм варки яиц.

В кипящую воду он кладет яйцо, выдерживает 30 секунд, бросает несколько кубиков льда, вновь доводит до кипения, а потом каждые 30 секунд вынимает яйца и проверял их готовность.

Результат – на фото. На нем 8 яиц: первое варилось одну минуту, второе – три и так далее.

Лайфхаки:

Чтобы яйца не потрескались, воду нужно посолить (2 ст. ложки на литр). Даже если треснет, белок не вытечет.

Нельзя класть холодные яйца в кипяток.

Варить яйца следует на небольшом огне.

Свежие яйца (до 4 дней) нужно варить на 2-3 минуты дольше.

После варки обдайте яйца холодной водой – так легче чистить от скорлупы.

Чтобы проверить, вареное яйцо или нет, повращайте его. Если яйцо крутится быстро – вареное, если медленно – сырое.

Фото: pixabay.com, lifehacker.ru