Крупы – очень полезный продукт, к тому же готовить их совсем не сложно. Как варить крупу в домашних условиях – читайте в материале.
Как варить крупу: правила приготовления гречки
Ингредиенты:
- 1 стакан гречки;
- 2 стакана воды;
- соль.
Способ приготовления:
- В кастрюлю засыпьте промытую гречневую крупу, залейте водой и накройте крышкой.
- Когда вода в кастрюле закипит, добавьте соль и убавьте огонь.
- Варите примерно 15-20 мин., пока гречка не впитает воду. В конце добавьте кусочек сливочного масла и перемешайте.
Как правильно варить рис
Ингредиенты:
- 1 стакан риса;
- 2 стакана воды;
- соль.
Способ приготовления:
- Вскипятите воду в кастрюле и посолите. Всыпьте рис и размешайте один раз.
- Когда вода начнет бурлить, поставьте минимальный огонь и накройте кастрюлю крышкой.
- При варки приподнимать крышку или перемешивать рис нельзя, иначе он будет готовиться дольше и вряд ли будет рассыпчатым.
- Варите белый рис 20 мин.
Как варить кукурузную крупу
Ингредиенты:
- 1 стакан кукурузной крупы;
- 2,5 стакана воды;
- соль, растительное масло и лук.
Способ приготовления:
- Кукурузную крупу хорошо промойте. Залейте холодной водой, посолите и добавьте растительное масло. Дайте закипеть.
- Накройте крышкой, варите кукурузную кашу на маленьком огне до готовности, около 25-30 мин. Помешивайте каждые 5 мин.
- Тем временем помойте и очистите лук. Нарежьте кубиками.
- Разогрейте сковороду, налейте растительное масло. Обжарьте лук до золотистого цвета на среднем огне, помешивая.
- Кукурузную кашу подавайте к столу горячей, сверху выложив на нее жареный лук. По желанию вместо лука можно посыпать, например, шкварками.