Крупы – очень полезный продукт, к тому же готовить их совсем не сложно. Как варить крупу в домашних условиях – читайте в материале.

Как варить крупу: правила приготовления гречки

Ингредиенты:

1 стакан гречки;

2 стакана воды;

соль.

Способ приготовления:

В кастрюлю засыпьте промытую гречневую крупу, залейте водой и накройте крышкой. Когда вода в кастрюле закипит, добавьте соль и убавьте огонь. Варите примерно 15-20 мин., пока гречка не впитает воду. В конце добавьте кусочек сливочного масла и перемешайте.

Как правильно варить рис

Ингредиенты:

1 стакан риса;

2 стакана воды;

соль.

Способ приготовления:

Вскипятите воду в кастрюле и посолите. Всыпьте рис и размешайте один раз. Когда вода начнет бурлить, поставьте минимальный огонь и накройте кастрюлю крышкой. При варки приподнимать крышку или перемешивать рис нельзя, иначе он будет готовиться дольше и вряд ли будет рассыпчатым. Варите белый рис 20 мин.

Как варить кукурузную крупу

Ингредиенты:

1 стакан кукурузной крупы;

2,5 стакана воды;

соль, растительное масло и лук.

Способ приготовления: