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Еда

Как варить крупы: простые инструкции приготовления каш разной консистенции

30 августа 2023, 14:29
Анна Голишевская редактор ленты
Каша
Источник: Unsplash

Крупы – очень полезный продукт, к тому же готовить их совсем не сложно. Как варить крупу в домашних условиях – читайте в материале.

Как варить крупу: правила приготовления гречки

Ингредиенты:

  • 1 стакан гречки;
  • 2 стакана воды;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю засыпьте промытую гречневую крупу, залейте водой и накройте крышкой.
  2. Когда вода в кастрюле закипит, добавьте соль и убавьте огонь.
  3. Варите примерно 15-20 мин., пока гречка не впитает воду. В конце добавьте кусочек сливочного масла и перемешайте.

Как правильно варить рис

Ингредиенты:

  • 1 стакан риса;
  • 2 стакана воды;
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Вскипятите воду в кастрюле и посолите. Всыпьте рис и размешайте один раз.
  2. Когда вода начнет бурлить, поставьте минимальный огонь и накройте кастрюлю крышкой.
  3. При варки приподнимать крышку или перемешивать рис нельзя, иначе он будет готовиться дольше и вряд ли будет рассыпчатым.
  4. Варите белый рис 20 мин.

Как варить кукурузную крупу

Ингредиенты:

  • 1 стакан кукурузной крупы;
  • 2,5 стакана воды;
  • соль, растительное масло и лук.

Способ приготовления:

  1. Кукурузную крупу хорошо промойте. Залейте холодной водой, посолите и добавьте растительное масло. Дайте закипеть.
  2. Накройте крышкой, варите кукурузную кашу на маленьком огне до готовности, около 25-30 мин. Помешивайте каждые 5 мин.
  3. Тем временем помойте и очистите лук. Нарежьте кубиками.
  4. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло. Обжарьте лук до золотистого цвета на среднем огне, помешивая.
  5. Кукурузную кашу подавайте к столу горячей, сверху выложив на нее жареный лук. По желанию вместо лука можно посыпать, например, шкварками.
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