Любую кашу можно сделать более полезной и вкусной, добавив семена, орехи, ягоды.

Еще недавно завтрак ни в одной семье не обходился без каш. Потому что быстро, вкусно и полезно. Детям готовили манку, женщины себе выбирали овсянку, мужчинам предлагали рис или кукурузную кашу.

Но впоследствии некоторые диетологи начали бить тревогу: каши — это сплошной вред. И вес поднимают, и уровень сахара в крови увеличивают, и аллергию вызывают. Результат не заставил себя ждать.

Сегодня на завтрак в основном готовят яичницу с беконом, блины или сырники.

Диетолог Оксана Скиталинская считает, что от каш отказались зря, потому что достаточно добавить к привычной каше — будь то овсянка, гречка или перловка природные добавки и пользу простого блюда трудно будет переоценить.

Оксана Скиталинская объясняет, какое действие оказывают каши на организм человека.

— Все они содержат витамины группы В, магний, калий и фосфор, а также крахмал, — говорит врач.

По ее словам, именно наличие крахмала требует, чтобы каши ели тогда, когда они немного остынут — крахмал загустеет и не будет поднимать сахар в крови.

Итак, чем полезны наши каши?

Овсяная нормализует холестерин.

Гречневая также нормализует уровень холестерина.

Кукурузная тормозит процессы брожения и гниения в кишечнике, полезна при дисбиозах.

Пшенная обладает мочегонным действием, полезна при отеках.

Перловая ускоряет перистальтику кишечника, полезна при запорах.

Рисовая (нешлифованная, коричневая, черная) — источник полифенолов.

Рисовая (шлифованная, белая) замедляет моторику кишечника, подходит тем, у кого есть воспалительные процессы в кишечнике, склонность к поносам. К сожалению, быстро повышает глюкозу в крови.

Можно ли сделать, чтобы каша оставалась сытной, вкусной, давала энергию, но не поднимала сахар в крови, не способствовала увеличению веса.

— Конечно, можно! Я перечислю, что стоит добавить, чтобы обогатить каши энергией, вкусом и суперсилой, — говорит диетолог.

Оксана Скиталинская предлагает несколько вариантов.

Первый — на этапе замачивания круп добавлять отруби — пшеничные, овсяные, другие.

Второй — в готовую кашу добавить измельченные орехи, семена льна, конопли, тыквы. Это придаст блюду противовоспалительное действие, дополнительно обогатит клетчаткой и замедлит выброс глюкозы в кровь.

Третий — полстакана ягод, можно пюре из черноплодной рябины, черники, ежевики и т.д. сделает из каши суперпродукт — концентрат антоцианов (полифенолов) и витамина С.

Даже столовая ложка ягодного пюре придаст каше мощный противовоспалительный эффект.

Четвертый — можно добавить зародки пшеницы, ростки пшеницы и других растений. Это добавит энергетической ценности, и каша передаст энергию вам.

Лучше всего готовить кашу, предварительно промыв, далее — запарив. Некоторые каши требуют дополнительной варки, другие готовы после запаривания.

— В любом случае верните каши в свой рацион и в рацион своих детей, — призывает Оксана Скиталинская.

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