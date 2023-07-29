Известный австралийский диетолог Сьюзи Баррелл уверена, то, что мы считаем здоровым завтраком, может не только существенно увеличивать вес, но и принести вред здоровью.

От завтрака зависит, не только то, как пройдет наш день, но и наше самочувствие в ближайшее время. Завтрак запускает метаболизм после ночного голодания.

Диетолог назвала три самые большие ошибки, которые изо дня в день повторяет большинство из нас, выбирая, как мы считаем, здоровые, то есть, полезные, сбалансированные и легкие блюда.

Ошибка первая — поздний завтрак. Лучшее время — 08:00 утра. Если вы встаете позже и завтракаете между 9 и 10 часами — метаболизм может сыграть злую шутку и завтрак, даже легкий, негативно отразиться на вашей фигуре.

— Чем раньше вы завтракаете, тем лучше для вашего метаболизма, — добавила Баррелл.

Ошибка вторая — переизбыток углеводов и нехватка белков. Действительно, часто на завтрак мы довольствуемся хлопьями с молоком, к этому же приучаем и детей. Еще обязательные тосты к кофе.

— Уверяю вас, тосты и хлопья, не насытят вас до обеда, нужно 20 г белка хорошего качества на завтрак, чтобы контролировать уровень инсулина и глюкозы, — подчеркивает диетолог.

Белки помогают организму дольше оставаться сытым, они не трансформируются в жир, но при этом питают наши мышцы, ускоряя метаболизм.

Баррелл считает, что два яйца, запеченные бобы, сыр, греческий йогурт — именно то, что нужно на завтрак.

Ошибка третья — напитки на завтрак. Сьюзи Баррелл остановилась на смузи и кофе. Казалось бы, смузи — это же абсолютно здоровый и полезный вариант.

— Если вы сделали себе большую порцию смузи из сладких фруктов, там может содержаться до 60-80 гр. сахара, — уверяет диетолог.

С кофе тоже не все просто. Только чистый кофе запускает метаболизм, а напиток с большим количеством сливок, молока, сахара или подсластителей не несет никакой пользы организму.

— Запомните, кофе с молоком, включая латте и капучино, содержит столько же калорий, сколько ломтик тоста, — предупреждает Сьюзи Баррелл.

Источник: Daily Mail