Відома австралійська дієтологиня Сьюзі Баррелл впевнена, те, що ми вважаємо здоровим сніданком, може не тільки завдати шкоди здоров’ю, а й істотно збільшити нашу вагу.

Від сніданку залежить не тільки те, як мине наш день, а й наше самопочуття найближчим часом. Сніданок запускає метаболізм після нічного голодування.

Дієтологиня назвала три найбільші помилки, які день у день повторює більшість із нас, обираючи, як ми вважаємо, здорові, тобто корисні, збалансовані та легкі страви.

Помилка перша – пізній сніданок. Найкращий час – 08:00 ранку. Якщо ви встаєте пізніше і снідаєте між 9 і 10 годиною – метаболізм може зіграти злий жарт і сніданок, навіть легкий, негативно вплине на вашу фігуру.

– Що раніше ви снідаєте, то краще для вашого метаболізму, – додала Баррелл.

Помилка друга – надлишок вуглеводів і брак білків. Справді, часто на сніданок ми задовольняємося пластівцями з молоком, до цього ж привчаємо й дітей. Ще обов’язкові тости до кави.

– Запевняю вас, тости і пластівці не наситять вас до обіду, вам потрібно 20 г білка хорошої якості на сніданок, щоб контролювати рівень інсуліну та глюкози, – наголошує дієтологиня.

Білки допомагають організму довше залишатися ситим, вони не трансформуються в жир, та водночас живлять наші м’язи, прискорюючи метаболізм.

Баррелл вважає, що два яйця, запечені боби, сир, грецький йогурт – саме те, що потрібно на сніданок.

Помилка третя – напої на сніданок. Сьюзі Баррелл зупинилася на смузі та каві. Здавалося б, смузі – це ж абсолютно здоровий і корисний варіант.

– Якщо ви зробили собі велику порцію смузі з солодких фруктів, там може міститися до 60-80 гр. цукру, – запевняє дієтологиня.

З кавою теж не все просто. Тільки чиста кава запускає метаболізм, а напій із великою кількістю вершків, молока, цукру або підсолоджувачів не несе жодної користі організму.

– Запам’ятайте, кава з молоком, включно з лате й капучино, містить стільки ж калорій, скільки скибочка тоста, – попереджає Сьюзі Баррелл.

Джерело: Daily Mail