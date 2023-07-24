Омлет – смачний та поживний сніданок, який можна приготувати за кілька хвилин.

Перевага страви в тому, що омлет можна кожного разу готувати по-різному – смажити, робити на пару, в духовці чи мультиварці, додавати овочі, сир чи зелень.

Як приготувати смачний омлет в мультиварці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Омлет в мультиварці – класичний рецепт

Що знадобиться:

Яйця – 10 шт.

Молоко – 500 мл.

Вершкове мало – 1 ст. л.

Сіль – на ваш смак.

Приготування:

Вбийте в миску усі яйця та ретельно перемішайте їх виделкою чи вінчиком. Починайте поступово вливати молоко, помішуючи яєчну масу.

Додайте сіль, перець та улюблені спеції і знову перемішайте масу.

В чашу мультиварки покладіть шматочок вершкового масла та увімкніть режим Смаження. Через кілька секунд влийте в чашу яєчно-молочну масу, закрийте кришку, оберіть режим Випічка та готуйте омлет 30 хв.

За 5-7 хвилин до кінця приготування, відкрийте кришку мультиварки, щоб омлет не впав.

Витягніть готовий омлет з мультиварки та подавайте до столу. Смачного!

Омлет з шинкою та сиром в мультиварці

Інгредієнти:

Яйця – 5 шт.

Молоко – 250 мл.

Шинка – 50 г.

Твердий сир – 30 г.

Вершкове масло – 15 г.

Сіль, перець та спеції – на ваш смак.

Як готувати:

У скляну миску вбийте яйця та перемішайте їх виделкою чи вінчиком до однорідності. Додайте сіль, перець, спеції, влийте молоко. Знову перемішайте яйця до утворення піни.

Наріжте шинку на маленькі кубики, а сир – натріть на середній тертці

Змастіть форму мультиварки шматочком масла, влийте туди яєчну суміш, додайте шинку та половину натертого сиру.

Встановіть режим Випічка та готуйте омлет 15-20 хв. Наприкінці посипте страву залишками сиру та подавайте до столу.

Також омлет можна приготувати зі сметаною, помідорами, зеленню, кукурудзою, зеленим горошком, грибами, червоною рибою та навіть мʼясом. Тому не стримуйте свої бажання та фантазію!