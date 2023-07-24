У світі існує величезна кількість рецептів приготування тушкованої картоплі. Однак найлегше та найшвидше її готувати – саме у мультиварці.

Якщо ви готуєте картоплю без додавання м’яса, покладіть у чашу мультиварки якомога більше улюблених овочів. Це надасть бараболі соковитості та незрівнянного аромату. Як приготувати тушковану картоплю в мультиварці в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Тушкована картопля в мультиварці: рецепт покроково

Інгредієнти:

1,5 кг картоплі;

1 морква;

1 цибуля;

200 мл томатного соку;

3 ст.л олії;

вода;

2 зубчики часнику;

1 ч.л солі;

1 ч. л прованських трав;

перець до смаку.

Спосіб приготування: