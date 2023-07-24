У світі існує величезна кількість рецептів приготування тушкованої картоплі. Однак найлегше та найшвидше її готувати – саме у мультиварці.
Якщо ви готуєте картоплю без додавання м’яса, покладіть у чашу мультиварки якомога більше улюблених овочів. Це надасть бараболі соковитості та незрівнянного аромату. Як приготувати тушковану картоплю в мультиварці в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Тушкована картопля в мультиварці: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 1,5 кг картоплі;
- 1 морква;
- 1 цибуля;
- 200 мл томатного соку;
- 3 ст.л олії;
- вода;
- 2 зубчики часнику;
- 1 ч.л солі;
- 1 ч. л прованських трав;
- перець до смаку.
Спосіб приготування:
- В першу чергу почистьте моркву та цибулю.
- Цибулю наріжте маленькими кубиками, а моркву натріть на грубій тертці.
- Відправте їх у чашу мультиварки, де перед тим потрібно підігріти рослинну олію.
- Готуйте овочі на режимі Смаження впродовж 15 хвилин.
- Почистьте картоплю. Добряче її промийте та розріжте на середні кубики.
- Через 10 хв залийте в мультиварку томатний сік.
- Відправте туди картоплю, сіль, прованські трави та воду.
- Закрийте кришку мультиварки й готуйте страву на режимі Тушкування овочів приблизно 30 хв (контролюйте цей процес самостійно, адже час залежить від обраного вами сорту овочів).
- За 5 хв до закінчення процесу в чашу додайте зелень і часник (перед тим його потрібно подрібнити).
- Закрийте кришкою і тушкуйте далі. Перед подачею поперчіть та додайте улюблені спеції.
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