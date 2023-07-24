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Їжа

Тушкована картопля в мультиварці: рецепт швидкої та смачної страви

24 Липня 2023, 14:08
Анна Голішевська редакторка стрічки
Картопля
Джерело: Unsplash

У світі існує величезна кількість рецептів приготування тушкованої картоплі. Однак найлегше та найшвидше її готувати – саме у мультиварці.

Якщо ви готуєте картоплю без додавання м’яса, покладіть у чашу мультиварки якомога більше улюблених овочів. Це надасть бараболі соковитості та незрівнянного аромату. Як приготувати тушковану картоплю в мультиварці в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Тушкована картопля в мультиварці: рецепт покроково

Інгредієнти:

  • 1,5 кг картоплі;
  • 1 морква;
  • 1 цибуля;
  • 200 мл томатного соку;
  • 3 ст.л олії;
  • вода;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 ч.л солі;
  • 1 ч. л прованських трав;
  • перець до смаку.

Спосіб приготування:

  1. В першу чергу почистьте моркву та цибулю.
  2. Цибулю наріжте маленькими кубиками, а моркву натріть на грубій тертці.
  3. Відправте їх у чашу мультиварки, де перед тим потрібно підігріти рослинну олію.
  4. Готуйте овочі на режимі Смаження впродовж 15 хвилин.
  5. Почистьте картоплю. Добряче її промийте та розріжте на середні кубики.
  6. Через 10 хв залийте в мультиварку томатний сік.
  7. Відправте туди картоплю, сіль, прованські трави та воду.
  8. Закрийте кришку мультиварки й готуйте страву на режимі Тушкування овочів приблизно 30 хв (контролюйте цей процес самостійно, адже час залежить від обраного вами сорту овочів).
  9. За 5 хв до закінчення процесу в чашу додайте зелень і часник (перед тим його потрібно подрібнити).
  10. Закрийте кришкою і тушкуйте далі. Перед подачею поперчіть та додайте улюблені спеції.
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Картопля Кулінарні рецепти Овочі Рецепт Рецепти
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