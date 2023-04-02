Для цієї страви вибирайте картоплю з високим вмістом крохмалю. Вона добре триматиме форму і ніколи не розвалиться під час запікання.
Якщо ви любите пікантніший варіант, збільште кількість часнику. А ще можна додати куркуму, суху гірчицю та кріп.
Інгредієнти:
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- 500 г картоплі
- 4-5 зубчиків часнику
- 2-3 ст. л. соняшникової олії
- 2-3 гілочки тим’яну або розмарину
- сіль і перець за смаком
Приготування
- Візьміть 500 г картоплі однакового розміру та ретельно помийте. Шкірку не знімайте. Складіть у каструлю, залийте водою і відваріть до напівготовності. Дістаньте картоплю з каструлі та обсушіть паперовими рушниками.
- Розріжте кожну картоплину на часточки. У форму для запікання влийте 2-3 ст. л. соняшникової олії, розмажте по дну кулінарним пензликом і викладіть часточки картоплі в один шар.
- Розігрійте духовку до 210 градусів. Додайте до картоплі 4-5 зубчиків часнику. Можна не очищати. Якщо хочете отримати більш насичений смак та аромат, вичавіть його зверху на картоплю. Додайте сіль та мелений перець за смаком.
- Викладіть на картопля 2-3 гілочки свіжого чебрецю. Якщо немає свіжого, сміливо використовуйте сухий. Запікайте в режимі грилю або конвекції протягом 10-15 хвилин. Картопля має добре підрум’янитися. За потреби збільште час приготування.
Джерело: Євген Клопотенко