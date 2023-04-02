Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Смачний і простий гарнір: картопля по-селянськи

2 Квітня 2023, 19:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Смачний і простий гарнір: картопля по-селянськи
Джерело: Depositphotos

Для цієї страви вибирайте картоплю з високим вмістом крохмалю. Вона добре триматиме форму і ніколи не розвалиться під час запікання.

Якщо ви любите пікантніший варіант, збільште кількість часнику. А ще можна додати куркуму, суху гірчицю та кріп.

Інгредієнти:

Зараз дивляться
  • 500 г картоплі
  • 4-5 зубчиків часнику
  • 2-3 ст. л. соняшникової олії
  • 2-3 гілочки тим’яну або розмарину
  • сіль і перець за смаком

Приготування

  1. Візьміть 500 г картоплі однакового розміру та ретельно помийте. Шкірку не знімайте. Складіть у каструлю, залийте водою і відваріть до напівготовності. Дістаньте картоплю з каструлі та обсушіть паперовими рушниками.
  2. Розріжте кожну картоплину на часточки. У форму для запікання влийте 2-3 ст. л. соняшникової олії, розмажте по дну кулінарним пензликом і викладіть часточки картоплі в один шар.
  3. Розігрійте духовку до 210 градусів. Додайте до картоплі 4-5 зубчиків часнику. Можна не очищати. Якщо хочете отримати більш насичений смак та аромат, вичавіть його зверху на картоплю. Додайте сіль та мелений перець за смаком.
  4. Викладіть на картопля 2-3 гілочки свіжого чебрецю. Якщо немає свіжого, сміливо використовуйте сухий. Запікайте в режимі грилю або конвекції протягом 10-15 хвилин. Картопля має добре підрум’янитися. За потреби збільште час приготування.
Читайте також:
Смачний і простий гарнір: картопля по-селянськиЯк приготувати деруни – класичний рецепт картопляних млинців

Джерело: Євген Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь