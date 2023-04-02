Для этого блюда выбирайте картофель с высоким содержанием крахмала. Он будет отлично держать форму и никогда не развалится во время запекания.
Если вы любите более пикантный вариант, увеличьте количество чеснока. А еще можно добавить куркуму, сухую горчицу и укроп.
Ингредиенты:
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- 500 г картофеля
- 4-5 зубчиков чеснока
- 2-3 ст. л. подсолнечного масла
- 2-3 веточки тимьяна или розмарина
- соль и перец по вкусу
Приготовление
- Возьмите 500 г картофеля одинакового размера и тщательно помойте. Кожуру не снимайте. Сложите в кастрюлю, залейте водой и отварите до полуготовности. Достаньте картофель из кастрюли и обсушите бумажными полотенцами.
- Разрежьте каждую картофелину на дольки. В форму для запекания влейте 2-3 ст. л. подсолнечного масла, размажьте по дну кулинарной кисточкой и выложите дольки картофеля в один слой.
- Разогрейте духовку до 210 градусов. Добавьте в картофель 4-5 зубчиков чеснока. Можно не очищать. Если хотите получить более насыщенный вкус и аромат, выжмите его сверху на картофель. Добавьте соль и молотый перец по вкусу.
- Выложите на картофель 2-3 веточки свежего тимьяна. Если нет свежего, смело используйте сухой. Запекайте в режиме гриля или конвекции в течение 10-15 минут. Картофель должен хорошо подрумяниться. При необходимости увеличьте время приготовления.
Источник: Евгений Клопотенко