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Еда

Вкусный и простой гарнир: картофель по-селянски

2 апреля 2023, 19:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Вкусный и простой гарнир: картофель по-селянски
Источник: Depositphotos

Для этого блюда выбирайте картофель с высоким содержанием крахмала. Он будет отлично держать форму и никогда не развалится во время запекания.

Если вы любите более пикантный вариант, увеличьте количество чеснока. А еще можно добавить куркуму, сухую горчицу и укроп.

Ингредиенты:

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  • 500 г картофеля
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла
  • 2-3 веточки тимьяна или розмарина
  • соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. Возьмите 500 г картофеля одинакового размера и тщательно помойте. Кожуру не  снимайте. Сложите в кастрюлю, залейте водой и отварите до полуготовности. Достаньте картофель из кастрюли и обсушите бумажными полотенцами.
  2. Разрежьте каждую картофелину на дольки. В форму для запекания влейте 2-3 ст. л. подсолнечного масла, размажьте по дну кулинарной кисточкой и выложите дольки картофеля в один слой.
  3. Разогрейте духовку до 210 градусов. Добавьте в картофель 4-5 зубчиков чеснока. Можно не очищать. Если хотите получить более насыщенный вкус и аромат, выжмите его сверху на картофель. Добавьте соль и молотый перец по вкусу.
  4. Выложите на картофель 2-3 веточки свежего тимьяна. Если нет свежего, смело используйте сухой. Запекайте в режиме гриля или конвекции в течение 10-15 минут. Картофель должен хорошо подрумяниться. При необходимости увеличьте время приготовления.
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Источник: Евгений Клопотенко 

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