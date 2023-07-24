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Еда

Тушеный картофель в мультиварке: рецепт быстрого и вкусного блюда

24 июля 2023, 14:08
Анна Голишевская редактор ленты
Картопля
Источник: Unsplash

В мире существует огромное количество рецептов тушеного картофеля. Однако легче и быстрее его готовить именно в мультиварке. Если вы готовите картофель без добавления мяса, то положите в чашу мультиварки как можно больше любимых овощей. Это придаст блюду сочность и несравненный аромат.

Как приготовить тушеный картофель в мультиварке в домашних условиях – читайте в материале.

Тушеный картофель в мультиварке: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 1,5 кг картофеля;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 200 мл томатного сока;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • вода;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. прованских трав;
  • перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Почистите морковь и лук. Лук нарежьте маленькими кубиками, а морковь натрите на грубой терке. Отправьте их в чашу мультиварки, где необходимо подогреть растительное масло. Готовьте овощи в режиме Жарки в течение 15 минут.
  2. Очистите картофель. Хорошо промойте и разрежьте на средние кубики.
  3. Через 10 мин залейте в мультиварку томатный сок.
  4. Отправьте туда картофель, соль, травы и воду.
  5. Закройте крышку мультиварки и готовьте блюдо на режиме Тушение овощей примерно 30 мин (контролируйте этот процесс самостоятельно, ведь время зависит от выбранного вами сорта овощей).
  6. За 5 мин до окончания процесса в чашу добавьте зелень и чеснок (перед этим его нужно измельчить).
  7. Закройте крышкой и тушите дальше. Перед подачей поперчите и добавьте любимые специи.
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Картопля Кулінарні рецепти Овочі Рецепт Рецепти
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