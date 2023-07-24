В мире существует огромное количество рецептов тушеного картофеля. Однако легче и быстрее его готовить именно в мультиварке. Если вы готовите картофель без добавления мяса, то положите в чашу мультиварки как можно больше любимых овощей. Это придаст блюду сочность и несравненный аромат.
Как приготовить тушеный картофель в мультиварке в домашних условиях – читайте в материале.
Тушеный картофель в мультиварке: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 1,5 кг картофеля;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 200 мл томатного сока;
- 3 ст. л. растительного масла;
- вода;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. прованских трав;
- перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Почистите морковь и лук. Лук нарежьте маленькими кубиками, а морковь натрите на грубой терке. Отправьте их в чашу мультиварки, где необходимо подогреть растительное масло. Готовьте овощи в режиме Жарки в течение 15 минут.
- Очистите картофель. Хорошо промойте и разрежьте на средние кубики.
- Через 10 мин залейте в мультиварку томатный сок.
- Отправьте туда картофель, соль, травы и воду.
- Закройте крышку мультиварки и готовьте блюдо на режиме Тушение овощей примерно 30 мин (контролируйте этот процесс самостоятельно, ведь время зависит от выбранного вами сорта овощей).
- За 5 мин до окончания процесса в чашу добавьте зелень и чеснок (перед этим его нужно измельчить).
- Закройте крышкой и тушите дальше. Перед подачей поперчите и добавьте любимые специи.
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