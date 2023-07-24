В мире существует огромное количество рецептов тушеного картофеля. Однако легче и быстрее его готовить именно в мультиварке. Если вы готовите картофель без добавления мяса, то положите в чашу мультиварки как можно больше любимых овощей. Это придаст блюду сочность и несравненный аромат.

Как приготовить тушеный картофель в мультиварке в домашних условиях – читайте в материале.

Тушеный картофель в мультиварке: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

1,5 кг картофеля;

1 морковь;

1 луковица;

200 мл томатного сока;

3 ст. л. растительного масла;

вода;

2 зубчика чеснока;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. прованских трав;

перец по вкусу.

Способ приготовления: