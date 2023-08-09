Будь-яку кашу можна зробити кориснішою і смачнішою, додавши насіння, горіхи, ягоди.

Ще донедавна сніданок у жодній родині не обходився без каш. Бо швидко, смачно і корисно. Дітям готували манку, жінки собі обирали вівсянку, чоловікам пропонували рис чи кукурудзяну кашу.

Але згодом деякі дієтологи почали бити на сполох: каші – це суцільна шкода. І вагу піднімає, і рівень цукру в крові збільшує, і алергію викликає. Результат не забарився.

Сьогодні на сніданок здебільшого готують яєчню з беконом, млинці чи сирники.

Дієтолог Оксана Скиталінська вважає, що від каш відмовилися даремно, бо достатньо додати до звичної каші – чи то вівсянки, чи гречки, чи перловки природні добавки і користь від такої страви важко буде перевершити.

Оксана Скиталінська пояснює, яка дія каш на організм людини.

– Усі вони містять вітаміни групи В, магній, калій та фосфор, а також крохмаль, – каже лікарка.

За її словами, саме наявність крохмалю вимагає, щоб каші їли тоді, коли вони трохи охолонуть – крохмаль загустіє і не підніматиме цукор у крові.

Отож, чим корисні наші каші?

Вівсяна нормалізує холестерин.

Гречана так само нормалізує рівень холестерину.

Кукурудзяна гальмує процеси бродіння та гниття в кишечнику, корисна при дисбіозах.

Пшоняна має сечогінну дію, корисна при набряках.

Перлова прискорює перистальтику кишківника, корисна при закрепах.

Рисова (нешліфована, коричнева, чорна) – джерело поліфенолів.

Рисова (шліфована, біла) сповільнює моторику кишечника, підходить тим, у кого є запальні процеси кишківника, схильність до проносів. На жаль, швидко підвищує глюкозу в крові.

Чи можна зробити, щоб каша залишалася ситною, смачною, давала енергію, але не піднімала цукор в крові, не сприяла збільшенню ваги.

– Звісно, можна! Я перерахую, що варто додати, щоб збагатити каші енергією, смаком і суперсилою, – говорить дієтологиня.

Оксана Скиталінська пропонує декілька варіантів.

Перший – на етапі замочування круп додавати висівки – пшеничні, вівсяні, інші.

Другий – у готову кашу додати подрібнені горіхи, насіння льону, коноплі, гарбуза. Це надасть страві протизапальної дії, додатково збагатить клітковиною і сповільнить викид глюкози в кров.

Третій – пів склянки ягід, можна пюре, з чорноплідної горобини, чорниці, ожини тощо зробить із каші суперпродукт – концентрат антоціанів (поліфенолів) і вітаміну С.

Навіть столова ложка ягідного пюре додасть каші потужного протизапального ефекту.

Четвертий – можна додати зародки пшениці, паростки пшениці та інших рослин. Це збільшить енергетичну цінність, і каша передасть енергію вам.

Найкраще готувати кашу, попередньо промивши. Далі – запарити. Деякі каші потребують додаткового варіння, інші готові після запарювання.

– У будь-якому разі поверніть каші у свій раціон і в раціон своїх дітей, – закликає Оксана Скиталінська.

Фото: Згенеровано ШІ