Банош – это душистая каша из кукурузной муки, которую на Закарпатье варят на основе домашней сметаны. Чаще банош готовят с грибами или шкварками и брынзой. Подавать блюдо лучше сразу, горячим. На ее приготовление нужно совсем немного времени – 20-25 минут.

Банош с брынзой и шкварками

Ингредиенты:

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80 г кукурузной крупы

500 мл сметаны 15%

500 мл сливок 20%

100 г брынзы

300 г сала

соль и перец по вкусу

Приготовление:

В небольшую кастрюлю выложите сметану и влейте сливки. Перемешайте венчиком. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте соль и перец по вкусу и медленно всыпайте кукурузную крупу постоянно помешивая венчиком. Когда всю крупу всыпете, помешивайте еще 5-7 минут. Затем выключите огонь и накройте кастрюлю крышкой еще на 5 минут. Нарежьте маленькими кубиками сало. Разогрейте сухую сковороду и обжарьте его до золотистого цвета. Банош выложите в миску, сверху уложите шкварки и посыпьте кусочками брынзы. Сразу подавайте на стол.

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Источник: Евгений Клопотенко