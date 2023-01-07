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Еда

Банош с брынзой и шкварками

7 января 2023, 19:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
банош
Источник: Depositphotos

Банош – это душистая каша из кукурузной муки, которую на Закарпатье варят на основе домашней сметаны. Чаще банош готовят с грибами или шкварками и брынзой. Подавать блюдо лучше сразу, горячим. На ее приготовление нужно совсем немного времени – 20-25 минут.

Банош с брынзой и шкварками

Ингредиенты:

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  • 80 г кукурузной крупы
  • 500 мл сметаны 15%
  • 500 мл сливок 20%
  • 100 г брынзы
  • 300 г сала
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. В небольшую кастрюлю выложите сметану и влейте сливки. Перемешайте венчиком.
  2. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте соль и перец по вкусу и медленно всыпайте кукурузную крупу постоянно помешивая венчиком. Когда всю крупу всыпете, помешивайте еще 5-7 минут.
  3. Затем выключите огонь и накройте кастрюлю крышкой еще на 5 минут.
  4. Нарежьте маленькими кубиками сало. Разогрейте сухую сковороду и обжарьте его до золотистого цвета.
  5. Банош выложите в миску, сверху уложите шкварки и посыпьте кусочками брынзы. Сразу подавайте на стол.
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Источник: Евгений Клопотенко

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