Банош – это душистая каша из кукурузной муки, которую на Закарпатье варят на основе домашней сметаны. Чаще банош готовят с грибами или шкварками и брынзой. Подавать блюдо лучше сразу, горячим. На ее приготовление нужно совсем немного времени – 20-25 минут.
Банош с брынзой и шкварками
Ингредиенты:
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- 80 г кукурузной крупы
- 500 мл сметаны 15%
- 500 мл сливок 20%
- 100 г брынзы
- 300 г сала
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- В небольшую кастрюлю выложите сметану и влейте сливки. Перемешайте венчиком.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь. Добавьте соль и перец по вкусу и медленно всыпайте кукурузную крупу постоянно помешивая венчиком. Когда всю крупу всыпете, помешивайте еще 5-7 минут.
- Затем выключите огонь и накройте кастрюлю крышкой еще на 5 минут.
- Нарежьте маленькими кубиками сало. Разогрейте сухую сковороду и обжарьте его до золотистого цвета.
- Банош выложите в миску, сверху уложите шкварки и посыпьте кусочками брынзы. Сразу подавайте на стол.
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Источник: Евгений Клопотенко