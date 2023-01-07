Банош – це запашна каша з кукурудзяного борошна, яку на Закарпатті варять на основі домашньої сметани. Найчастіше банош готують з грибами або шкварками та бринзою. Подавати страву ліпше одразу, гарячою. На її приготування потрібно зовсім небагато часу – 20-25 хвилин.

Банош з бринзою та шкварками

Інгредієнти:

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80 г кукурудзяної крупи

500 мл сметани 15%

500 мл вершків 20%

100 г бринзи

300 г сала

сіль та перець до смаку

Приготування: