Банош – це запашна каша з кукурудзяного борошна, яку на Закарпатті варять на основі домашньої сметани. Найчастіше банош готують з грибами або шкварками та бринзою. Подавати страву ліпше одразу, гарячою. На її приготування потрібно зовсім небагато часу – 20-25 хвилин.
Банош з бринзою та шкварками
Інгредієнти:
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Приготування:
- У невеличку каструлю викладіть сметану та влийте вершки. Перемішайте віничком.
- Поставте каструлю на середній вогонь. Додайте сіль та перець до смаку та повільно всипайте кукурудзяну крупу, постійно помішуючи віничком. Коли всипете всю крупу, помішуйте ще 5-7 хвилин.
- Потім вимкніть вогонь та накрийте каструлю кришкою ще на 5 хвилин.
- Наріжте маленькими кубиками сало. Розігрійте суху пательню та обсмажте його до золотавого кольору.
- Банош викладіть у миску, зверху покладіть шкварки та посипте шматочками бринзи. Одразу подавайте до столу.
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Джерело: Євген Клопотенко