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Їжа

Банош з бринзою та шкварками

7 Січня 2023, 19:31
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
банош
Джерело: Depositphotos

Банош – це запашна каша з кукурудзяного борошна, яку на Закарпатті варять на основі домашньої сметани. Найчастіше банош готують з грибами або шкварками та бринзою. Подавати страву ліпше одразу, гарячою. На її приготування потрібно зовсім небагато часу – 20-25 хвилин.

Банош з бринзою та шкварками

Інгредієнти:

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Приготування:

  1. У невеличку каструлю викладіть сметану та влийте вершки. Перемішайте віничком.
  2. Поставте каструлю на середній вогонь. Додайте сіль та перець до смаку та повільно всипайте кукурудзяну крупу, постійно помішуючи віничком. Коли всипете всю крупу, помішуйте ще 5-7 хвилин.
  3. Потім вимкніть вогонь та накрийте каструлю кришкою ще на 5 хвилин.
  4. Наріжте маленькими кубиками сало. Розігрійте суху пательню та обсмажте його до золотавого кольору.
  5. Банош викладіть у миску, зверху покладіть шкварки та посипте шматочками бринзи. Одразу подавайте до столу.
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Джерело: Євген Клопотенко

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