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Їжа

Солона манна каша з конопляною олією

26 Серпня 2022, 20:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
манка

Манну кашу готувати дуже просто. Потрібне лише молоко, вода чи їх суміш, та крупа. Все інше – політ фантазії. Її можна приготувати солодкою, додавши цукор, мед, ягоди та фрукти.

Смакуватиме вона й солоною: з вершковим маслом чи рослинною олією та сіллю.

Інгредієнти

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В каструлю всипте 100 г манки та підсмажте до золотавого кольору та появи специфічного аромату.

Додайте молоко 2,5% і варіть до потрібної вам консистенції, постійно помішуючи. Скористайтеся віничком, аби уникнути грудочок. Варити можна 3 хвилини. Якщо хочете менш жирний варіант, змішайте молоко з водою в пропорції 1:1. В кінці приготування посоліть та поперчіть до смаку. Використовуйте сіль мілкого помелу, аби вона швидше розтанула.

Налийте манну кашу в тарілку, додайте 2 ст. л. конопляної олії та посипте 2 ч. л. конопляного насіння. Можна замінити лляною олією. Вони дуже схожі, мають легкий горіховий смак.

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Варіть кашу на один раз. Якщо залишите її в каструлі, то вона стане дуже густою та не буде смакувати, як щойно зварена.

Джерело: Євген Клопотенко

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