Манну кашу готувати дуже просто. Потрібне лише молоко, вода чи їх суміш, та крупа. Все інше – політ фантазії. Її можна приготувати солодкою, додавши цукор, мед, ягоди та фрукти.

Смакуватиме вона й солоною: з вершковим маслом чи рослинною олією та сіллю.

Інгредієнти

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100 г манної крупи

500 мл молока 2,5%

2 ст. л. конопляної олії

2 ч. л. конопляного насіння

сіль і перець до смаку