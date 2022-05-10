Овочевий суп з фрикадельками урізноманітнить меню вашої родини. Цікаво, що цю страву в Італії вважають супом для подружжя і готують на весілля.

Зазвичай суп готують з наваристого курячого бульйону. Та можна використати м’ясний або овочевий.

Фрикадельки також можна готувати з курятини, змішаного яловичого фаршу зі свинним, можна додати до нього перекручену копчену ковбасу. Також шеф радить у фарш додати корінь селери або шпинат.

Фрикадельки формуйте маленькі. Вони будуть більш соковитими, якщо, перед тим як варити, обсмажити їх на олії, змішаній з вершковим маслом.

Можна додати у суп часник.

Інгредієнти

Для супу:

150 г стебел селери

150 г моркви

100 г ріпчастої цибулі (можна замороженої)

100 г листів шпинату

100 г цукіні

100 г фенхелю (або ½ ч. л. насіння)

40 г пармезану

1,5 л води

1 ст. л. оливкової олі

сіль до смаку

Для фрикадельок

300 г курячого філе

1 яйце

20 г шпинату

50 г кореня селери

3 ст. л. панірувальних сухарів

сіль і перець до смаку

Моркву, цибулю й корінь фенхелю почистіть та наріжте невеликими кубиками. Так само поріжте один цукіні та стебла селери.

Розігрійте на пательні оливкову олію та обсмажте спочатку моркву і цибулю.

Обсмажте до м’якості, потім додайте фенхель, цукіні та селеру. Обсмажуйте 1-2 хвилини.

Корінь фенхелю можете замінити насінням, використавши ½ ч. ложки, щоб отримати кроповий аромат та смак.

У каструлю налийте воду та викладіть туди овочеву піджарку. Варіть на середньому вогні 20 хв. Посоліть до смаку.

Зробіть фарш для фрикадельок. Двічі перекрутіть через м’ясорубку куряче філе, а також листя шпинату та 50 г стебел селери.

У фарш додайте яйце та панірувальні сухарі. Посоліть і поперчіть до смаку. Сформуйте маленькі фрикадельки. Обсмажте їх до золотавої скоринки і додайте в суп.

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Варіть суп з фрикадельками ще 5-7 хв, зніміть з вогню.

Подрібніть 100 г листя шпинату та додайте в суп. Розлийте по тарілках і додайте тонкі слайси пармезану.

Джерело: Євген Клопотенко