Овочевий суп з фрикадельками урізноманітнить меню вашої родини. Цікаво, що цю страву в Італії вважають супом для подружжя і готують на весілля.
Зазвичай суп готують з наваристого курячого бульйону. Та можна використати м’ясний або овочевий.
Фрикадельки також можна готувати з курятини, змішаного яловичого фаршу зі свинним, можна додати до нього перекручену копчену ковбасу. Також шеф радить у фарш додати корінь селери або шпинат.
Фрикадельки формуйте маленькі. Вони будуть більш соковитими, якщо, перед тим як варити, обсмажити їх на олії, змішаній з вершковим маслом.
Можна додати у суп часник.
Інгредієнти
Для супу:
- 150 г стебел селери
- 150 г моркви
- 100 г ріпчастої цибулі (можна замороженої)
- 100 г листів шпинату
- 100 г цукіні
- 100 г фенхелю (або ½ ч. л. насіння)
- 40 г пармезану
- 1,5 л води
- 1 ст. л. оливкової олі
- сіль до смаку
Для фрикадельок
- 300 г курячого філе
- 1 яйце
- 20 г шпинату
- 50 г кореня селери
- 3 ст. л. панірувальних сухарів
- сіль і перець до смаку
Моркву, цибулю й корінь фенхелю почистіть та наріжте невеликими кубиками. Так само поріжте один цукіні та стебла селери.
Розігрійте на пательні оливкову олію та обсмажте спочатку моркву і цибулю.
Обсмажте до м’якості, потім додайте фенхель, цукіні та селеру. Обсмажуйте 1-2 хвилини.
Корінь фенхелю можете замінити насінням, використавши ½ ч. ложки, щоб отримати кроповий аромат та смак.
У каструлю налийте воду та викладіть туди овочеву піджарку. Варіть на середньому вогні 20 хв. Посоліть до смаку.
Зробіть фарш для фрикадельок. Двічі перекрутіть через м’ясорубку куряче філе, а також листя шпинату та 50 г стебел селери.
У фарш додайте яйце та панірувальні сухарі. Посоліть і поперчіть до смаку. Сформуйте маленькі фрикадельки. Обсмажте їх до золотавої скоринки і додайте в суп.
Варіть суп з фрикадельками ще 5-7 хв, зніміть з вогню.
Подрібніть 100 г листя шпинату та додайте в суп. Розлийте по тарілках і додайте тонкі слайси пармезану.
Джерело: Євген Клопотенко