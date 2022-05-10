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Еда

Итальянский суп с фрикадельками

10 мая 2022, 17:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
суп
Источник: Depositphotos

Овощной суп с фрикадельками привнесет разнообразие в меню вашей семьи. Интересно, что это блюдо в Италии считают супом для супругов и готовят на свадьбу.

Обычно суп готовят из наваристого куриного бульона. Можно использовать и мясной или овощной.

Фрикадельки также можно готовить из курятины, смешанного говяжьего фарша со свинным, можно добавить к нему перекрученную копченую колбасу. Также шеф советует в фарш добавить корень сельдерея или шпинат.

Фрикадельки формируйте маленькие. Они будут более сочными, если, перед тем как варить, обжарить их на масле, смешанном со сливочным маслом.

Можно добавить в суп чеснок.

Ингредиенты

Для супа:

  • 150 г стеблей сельдерея
  • 150 г моркови
  • 100 г репчатого лука (можно замороженного)
  • 100 г листов шпината
  • 100 г цуккини
  • 100 г фенхеля (или ½ ч. л. семян)
  • 40 г пармезана
  • 1,5 л воды
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль по вкусу

Для фрикаделек

  • 300 г куриного филе
  • 1 яйцо
  • 20 г шпината
  • 50 г корня сельдерея
  • 3 ст. л. панировочных сухарей
  • соль и перец по вкусу

Морковь, лук и корень фенхеля почистите и нарежьте небольшими кубиками. Также порежьте один цуккини и стебли сельдерея.

Разогрейте на сковороде оливковое масло и сначала обжарьте морковь и лук.

Обжарьте до мягкости, затем добавьте фенхель, цуккини и сельдерей. Обжаривайте 1-2 минуты.

Корень фенхеля можно заменить семенами, используя ½ ч. ложки, чтобы получить укропный аромат и вкус.

В кастрюлю налейте воду и выложите туда овощную поджарку. Варите на среднем огне 20 мин. Посолите по вкусу.

Сделайте фарш для фрикаделек. Дважды перекрутите через мясорубку куриное филе, а также листья шпината и 50 г стеблей сельдерея.

В фарш добавьте яйцо и панировочные сухари. Посолите и поперчите по вкусу. Сформируйте маленькие фрикадельки. Обжарьте их до золотистой корочки и добавьте в суп.

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Варите суп с фрикадельками еще 5-7 мин, снимите с огня.

Измельчите 100 г листьев шпината и добавьте в суп. Разлейте по тарелкам и добавьте тонкие слайсы пармезана.

Источник: Евгений Клопотенко

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