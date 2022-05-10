Овощной суп с фрикадельками привнесет разнообразие в меню вашей семьи. Интересно, что это блюдо в Италии считают супом для супругов и готовят на свадьбу.
Обычно суп готовят из наваристого куриного бульона. Можно использовать и мясной или овощной.
Фрикадельки также можно готовить из курятины, смешанного говяжьего фарша со свинным, можно добавить к нему перекрученную копченую колбасу. Также шеф советует в фарш добавить корень сельдерея или шпинат.
Фрикадельки формируйте маленькие. Они будут более сочными, если, перед тем как варить, обжарить их на масле, смешанном со сливочным маслом.
Можно добавить в суп чеснок.
Ингредиенты
Для супа:
- 150 г стеблей сельдерея
- 150 г моркови
- 100 г репчатого лука (можно замороженного)
- 100 г листов шпината
- 100 г цуккини
- 100 г фенхеля (или ½ ч. л. семян)
- 40 г пармезана
- 1,5 л воды
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль по вкусу
Для фрикаделек
- 300 г куриного филе
- 1 яйцо
- 20 г шпината
- 50 г корня сельдерея
- 3 ст. л. панировочных сухарей
- соль и перец по вкусу
Морковь, лук и корень фенхеля почистите и нарежьте небольшими кубиками. Также порежьте один цуккини и стебли сельдерея.
Разогрейте на сковороде оливковое масло и сначала обжарьте морковь и лук.
Обжарьте до мягкости, затем добавьте фенхель, цуккини и сельдерей. Обжаривайте 1-2 минуты.
Корень фенхеля можно заменить семенами, используя ½ ч. ложки, чтобы получить укропный аромат и вкус.
В кастрюлю налейте воду и выложите туда овощную поджарку. Варите на среднем огне 20 мин. Посолите по вкусу.
Сделайте фарш для фрикаделек. Дважды перекрутите через мясорубку куриное филе, а также листья шпината и 50 г стеблей сельдерея.
В фарш добавьте яйцо и панировочные сухари. Посолите и поперчите по вкусу. Сформируйте маленькие фрикадельки. Обжарьте их до золотистой корочки и добавьте в суп.
Варите суп с фрикадельками еще 5-7 мин, снимите с огня.
Измельчите 100 г листьев шпината и добавьте в суп. Разлейте по тарелкам и добавьте тонкие слайсы пармезана.
Источник: Евгений Клопотенко