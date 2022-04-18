Что приготовить из гречки — простые и интересные блюда

Гречка – полезное блюдо, которое следует добавлять в свой рацион. Кроме каши и супа, с ней можно приготовить много вкусных блюд.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептами блюд с гречкой.

Вареники с творогом и гречкой

У них очень интересный вкус. Если сделать заварное тесто, лепить такие вареники будет одно удовольствие.

Капусняк с гречкой и шкварками

Это — украинское блюдо, которое раньше было праздничным. Гречка и шкварки делают его еще вкуснее.

Макароны с гречкой и грибами

Да, гречку можно добавлять даже в макароны. Выходит очень оригинальное блюдо. Пикантности ему придаст простой соус из петрушки, чеснока и подсолнечного масла.

Бигос с гречкой

Он очень похож на жаркое, но вместо картофеля добавляют квашеную капусту. Во время приготовления просто объединить все ингредиенты в форме для запекания и поставить в духовку.

Гречка с шампиньонами и миндалем

Это классическое сочетание, в котором продукты дополняют вкус друг друга.

Источник: Клопотенко