Что приготовить из гречки — простые и интересные блюда

Гречка – полезное блюдо, которое следует добавлять в свой рацион. Кроме каши и супа, с ней можно приготовить много вкусных блюд.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептами блюд с гречкой.
- Вареники с творогом и гречкой
У них очень интересный вкус. Если сделать заварное тесто, лепить такие вареники будет одно удовольствие.
- Капусняк с гречкой и шкварками
Это — украинское блюдо, которое раньше было праздничным. Гречка и шкварки делают его еще вкуснее.
- Макароны с гречкой и грибами
Да, гречку можно добавлять даже в макароны. Выходит очень оригинальное блюдо. Пикантности ему придаст простой соус из петрушки, чеснока и подсолнечного масла.
- Бигос с гречкой
Он очень похож на жаркое, но вместо картофеля добавляют квашеную капусту. Во время приготовления просто объединить все ингредиенты в форме для запекания и поставить в духовку.
- Гречка с шампиньонами и миндалем
Это классическое сочетание, в котором продукты дополняют вкус друг друга.
Источник: Клопотенко