Спагетти – длинные макаронные изделия, которые прекрасно сочетаются с мясом, сыром и разнообразными соусами. Во время войны может возникнуть ситуация, когда их будет сложно приобрести в супермаркете.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом теста для спагетти.

Как приготовить спагетти дома

Ингредиенты

200 г муки

2 яйца

1-2 ст. л. оливкового масла

соль

Приготовление

Муку высыпать в глубокую тарелку. Отдельно взбить два яйца, соль и растительное масло. Смешать все ингредиенты. Вымесить тесто, отправить его в холодильник на 15-20 минут. После этого сформировать тонкий пласт, посыпать его мукой и свернуть. Порезать, выбирая необходимую толщину. Отварить в подсоленной воде время зависит от толщины изделий.

Часть спагетти можно сразу использовать, другую завернуть и заморозить. Их можно будет приготовить со временем.

Приготовленные спагетти лучше есть горячими.

Источник: Клопотенко