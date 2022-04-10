Спагетти – длинные макаронные изделия, которые прекрасно сочетаются с мясом, сыром и разнообразными соусами. Во время войны может возникнуть ситуация, когда их будет сложно приобрести в супермаркете.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом теста для спагетти.
Как приготовить спагетти дома
Ингредиенты
- 200 г муки
- 2 яйца
- 1-2 ст. л. оливкового масла
- соль
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Приготовление
- Муку высыпать в глубокую тарелку.
- Отдельно взбить два яйца, соль и растительное масло.
- Смешать все ингредиенты.
- Вымесить тесто, отправить его в холодильник на 15-20 минут.
- После этого сформировать тонкий пласт, посыпать его мукой и свернуть.
- Порезать, выбирая необходимую толщину.
- Отварить в подсоленной воде время зависит от толщины изделий.
Часть спагетти можно сразу использовать, другую завернуть и заморозить. Их можно будет приготовить со временем.
Приготовленные спагетти лучше есть горячими.
Источник: Клопотенко