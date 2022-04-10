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Еда

Быстро и легко. Как приготовить спагетти дома

10 апреля 2022, 18:09
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
спагеті

Спагетти – длинные макаронные изделия, которые прекрасно сочетаются с мясом, сыром и разнообразными соусами. Во время войны может возникнуть ситуация, когда их будет сложно приобрести в супермаркете.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом теста для спагетти.

Как приготовить спагетти дома

Ингредиенты

  • 200 г муки
  • 2 яйца
  • 1-2 ст. л. оливкового масла
  • соль
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Приготовление

  1. Муку высыпать в глубокую тарелку.
  2. Отдельно взбить два яйца, соль и растительное масло.
  3. Смешать все ингредиенты.
  4. Вымесить тесто, отправить его в холодильник на 15-20 минут.
  5. После этого сформировать тонкий пласт, посыпать его мукой и свернуть.
  6. Порезать, выбирая необходимую толщину.
  7. Отварить в подсоленной воде время зависит от толщины изделий.

Часть спагетти можно сразу использовать, другую завернуть и заморозить. Их можно будет приготовить со временем.

Приготовленные спагетти лучше есть горячими.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко , Кулінарні рецепти , Рецепт
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