Спагеті – довгі макаронні вироби, які чудово смакують з м’ясом, сиром та різноманітними соусами. Під час війни може бути ситуація, коли їх буде складно придбати в супермаркеті.
Шеф-повар Євген Клопотенко поділився рецептом тіста для спагеті.
Як приготувати спагеті вдома
Інгредієнти
- 200 г борошна
- 2 яйця
- 1-2 ст. л. оливкової олії
- сіль
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Приготування
- Борошно висипати у глибоку тарілку.
- Окремо збити два яйця, сіль та олію.
- Змішати усі інгредієнти.
- Вимісити тісто, відправити його до холодильника на 15-20 хвилин.
- Після цього сформувати тонкий пласт, посипати його борошном та згорнути.
- Порізати, обираючи необхідну товщину.
- Відварити у підсоленій воді, час залежить від товщини виробів.
Частину спагеті можна одразу використати, іншу – загорнути та заморозити. Їх можна буде приготувати згодом.
Приготовані спагеті смакують краще гарячими.
Джерело: Клопотенко