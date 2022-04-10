Спагеті – довгі макаронні вироби, які чудово смакують з м’ясом, сиром та різноманітними соусами. Під час війни може бути ситуація, коли їх буде складно придбати в супермаркеті.

Шеф-повар Євген Клопотенко поділився рецептом тіста для спагеті.

Як приготувати спагеті вдома

Інгредієнти

200 г борошна

2 яйця

1-2 ст. л. оливкової олії

сіль

Приготування

Борошно висипати у глибоку тарілку. Окремо збити два яйця, сіль та олію. Змішати усі інгредієнти. Вимісити тісто, відправити його до холодильника на 15-20 хвилин. Після цього сформувати тонкий пласт, посипати його борошном та згорнути. Порізати, обираючи необхідну товщину. Відварити у підсоленій воді, час залежить від товщини виробів.

Частину спагеті можна одразу використати, іншу – загорнути та заморозити. Їх можна буде приготувати згодом.

Приготовані спагеті смакують краще гарячими.

Джерело: Клопотенко