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Їжа

Швидко та легко. Як приготувати спагеті вдома

10 Квітня 2022, 18:09
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
спагеті

Спагеті – довгі макаронні вироби, які чудово смакують з м’ясом, сиром та різноманітними соусами. Під час війни може бути ситуація, коли їх буде складно придбати в супермаркеті.

Шеф-повар Євген Клопотенко поділився рецептом тіста для спагеті.

Як приготувати спагеті вдома

Інгредієнти

  • 200 г борошна
  • 2 яйця
  • 1-2 ст. л. оливкової олії
  • сіль
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Приготування

  1. Борошно висипати у глибоку тарілку.
  2. Окремо збити два яйця, сіль та олію.
  3. Змішати усі інгредієнти.
  4. Вимісити тісто, відправити його до холодильника на 15-20 хвилин.
  5. Після цього сформувати тонкий пласт, посипати його борошном та згорнути.
  6. Порізати, обираючи необхідну товщину.
  7. Відварити у підсоленій воді, час залежить від товщини виробів.

Частину спагеті можна одразу використати, іншу – загорнути та заморозити. Їх можна буде приготувати згодом.

Приготовані спагеті смакують краще гарячими.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко , Кулінарні рецепти , Рецепт
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