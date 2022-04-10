Під час війни можливий дефіцит різних продуктів у супермаркетах, зокрема локшини.
Для тих, хто її обожню, шеф-повар Євген Клопотенко розповів, як приготувати локшину вдома.
Рецепт домашньої локшини
Інгредієнти
- 300 г борошна
- 3 яйця
- 1 ч. л. солі
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. води
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Приготування
- Висипати у тарілку 300 г борошна.
- Окремо збити 3 яйця, додати 1 ст. л. оливкової олії, 1 ч. л. солі та 1 ст. л. води.
- Змішати всі інгредієнти та замісити тісто.
- Загорнути його у харчову плівку та поставити до холодильника на 15-20 хвилин.
- Дістати тісто, зробити тоненький корж та ножем порізати локшину. Можна використовувати локшинорізку.
- Відварити локшину або додати її до супу.
- Варити її потрібно в підсоленому окропі протягом 2-3 хвилин, однак час залежить від товщини тіста.
Частину локшини можна залишити та відварити потім. Перед цим її ретельно висушити, зберігати у тканинному мішку.
Джерело: Клопотенко