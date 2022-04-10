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Як приготувати тісто для локшини вдома – простий рецепт

10 Квітня 2022, 13:41
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
локшина лапша кухня
Джерело: Pixabay

Під час війни можливий дефіцит різних продуктів у супермаркетах, зокрема локшини.

Для тих, хто її обожню, шеф-повар Євген Клопотенко розповів, як приготувати локшину вдома.

Рецепт домашньої локшини

Інгредієнти

  • 300 г борошна
  • 3 яйця
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. води
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Приготування

  1. Висипати у тарілку 300 г борошна.
  2. Окремо збити 3 яйця, додати 1 ст. л. оливкової олії, 1 ч. л. солі та 1 ст. л. води.
  3. Змішати всі інгредієнти та замісити тісто.
  4. Загорнути його у харчову плівку та поставити до холодильника на 15-20 хвилин.
  5. Дістати тісто, зробити тоненький корж та ножем порізати локшину. Можна використовувати локшинорізку.
  6. Відварити локшину або додати її до супу.
  7. Варити її потрібно в підсоленому окропі протягом 2-3 хвилин, однак час залежить від товщини тіста.

Частину локшини можна залишити та відварити потім. Перед цим її ретельно висушити, зберігати у тканинному мішку.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко , Кулінарні рецепти , Рецепт
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