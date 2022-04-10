Під час війни можливий дефіцит різних продуктів у супермаркетах, зокрема локшини.

Для тих, хто її обожню, шеф-повар Євген Клопотенко розповів, як приготувати локшину вдома.

Рецепт домашньої локшини

Інгредієнти

300 г борошна

3 яйця

1 ч. л. солі

1 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. води

Приготування

Висипати у тарілку 300 г борошна. Окремо збити 3 яйця, додати 1 ст. л. оливкової олії, 1 ч. л. солі та 1 ст. л. води. Змішати всі інгредієнти та замісити тісто. Загорнути його у харчову плівку та поставити до холодильника на 15-20 хвилин. Дістати тісто, зробити тоненький корж та ножем порізати локшину. Можна використовувати локшинорізку. Відварити локшину або додати її до супу. Варити її потрібно в підсоленому окропі протягом 2-3 хвилин, однак час залежить від товщини тіста.

Частину локшини можна залишити та відварити потім. Перед цим її ретельно висушити, зберігати у тканинному мішку.

Джерело: Клопотенко