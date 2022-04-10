Во время войны возможен дефицит различных продуктов в супермаркетах, в частности лапши.

Для тех, кто ее обожает, шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить лапшу дома.

Рецепт домашней лапши

Ингредиенты

300 г муки

3 яйца

1 ч. л. соли

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. воды

Приготовление

Высыпать в тарелку 300 г муки. Отдельно взбить 3 яйца, добавить 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соли и 1 ст. л. воды. Смешать все ингредиенты и замесите тесто. Завернуть его в пищевую пленку и поставить в холодильник на 15-20 минут. Достать тесто, сделать тоненькую лепешку и ножом порезать лапшу. Можно использовать лапшерезку. Отварить лапшу или добавить ее в суп. Варить ее нужно в подсоленном кипятке в течение 2-3 минут, однако время зависит от толщины теста.

Часть лапши можно оставить и отварить потом. Перед этим тщательно высушить, хранить в тканевом мешке.

Источник: Клопотенко