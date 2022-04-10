Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Как приготовить тесто для лапши дома – простой рецепт

10 апреля 2022, 13:41
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
локшина лапша кухня
Источник: Pixabay

Во время войны возможен дефицит различных продуктов в супермаркетах, в частности лапши.

Для тех, кто ее обожает, шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить лапшу дома.

Рецепт домашней лапши

Ингредиенты

  • 300 г муки
  • 3 яйца
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. воды
Читайте также:
шаурмаКак приготовить диетическую шаурму дома — рецепты

Приготовление

  1. Высыпать в тарелку 300 г муки.
  2. Отдельно взбить 3 яйца, добавить 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соли и 1 ст. л. воды.
  3. Смешать все ингредиенты и замесите тесто.
  4. Завернуть его в пищевую пленку и поставить в холодильник на 15-20 минут.
  5. Достать тесто, сделать тоненькую лепешку и ножом порезать лапшу. Можно использовать лапшерезку.
  6. Отварить лапшу или добавить ее в суп.
  7. Варить ее нужно в подсоленном кипятке в течение 2-3 минут, однако время зависит от толщины теста.

Часть лапши можно оставить и отварить потом. Перед этим тщательно высушить, хранить в тканевом мешке.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко , Кулінарні рецепти , Рецепт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь