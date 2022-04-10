Во время войны возможен дефицит различных продуктов в супермаркетах, в частности лапши.
Для тех, кто ее обожает, шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить лапшу дома.
Рецепт домашней лапши
Ингредиенты
- 300 г муки
- 3 яйца
- 1 ч. л. соли
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. воды
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Приготовление
- Высыпать в тарелку 300 г муки.
- Отдельно взбить 3 яйца, добавить 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соли и 1 ст. л. воды.
- Смешать все ингредиенты и замесите тесто.
- Завернуть его в пищевую пленку и поставить в холодильник на 15-20 минут.
- Достать тесто, сделать тоненькую лепешку и ножом порезать лапшу. Можно использовать лапшерезку.
- Отварить лапшу или добавить ее в суп.
- Варить ее нужно в подсоленном кипятке в течение 2-3 минут, однако время зависит от толщины теста.
Часть лапши можно оставить и отварить потом. Перед этим тщательно высушить, хранить в тканевом мешке.
Источник: Клопотенко