Що приготувати з гречки – прості та цікаві страви

Гречка – корисна страва, яку варто додавати до свого раціону. Окрім каші та супу, з нею можна приготувати багато смачних страв.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептами страв з гречкою.

Вареники з сиром та гречкою

Вони мають дуже цікавий смак. Якщо зробити заварне тісто, ліпити такі вареники буде одне задоволення.

Капусняк з гречкою та шкварками

Це – українська страва, яка раніше була святковою. Гречка та шкварки роблять її ще більш смачною.

Макарони з гречкою та грибами

Так, гречку можна додавати навіть до макаронів. Виходить дуже оригінальна страва. Пікантності їй додасть простий соус з петрушки, часнику та соняшникової олії.

Бігос з гречкою

Він дуже схожий на печеню, але замість картоплі додають квашену капусту. Під час приготування треба просто об’єднати всі інгредієнти у формі для запікання та поставити в духовку.

Гречка з шампіньйонами та мигдалем

Це класичне поєднання, під час якого продукти доповнюють смак один одного.

Джерело: Клопотенко