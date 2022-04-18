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Їжа

Що приготувати з гречки – прості та цікаві страви

18 Квітня 2022, 20:02
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
гречка,
Джерело: Depositphotos

Гречка – корисна страва, яку варто додавати до свого раціону. Окрім каші та супу, з нею можна приготувати багато смачних страв.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептами страв з гречкою.

  • Вареники з сиром та гречкою

Вони мають дуже цікавий смак. Якщо зробити заварне тісто, ліпити такі вареники буде одне задоволення.

  • Капусняк з гречкою та шкварками 

Це – українська страва, яка раніше була святковою. Гречка та шкварки роблять її ще більш смачною.

  • Макарони з гречкою та грибами

Так, гречку можна додавати навіть до макаронів. Виходить дуже оригінальна страва. Пікантності їй додасть простий соус з петрушки, часнику та соняшникової олії.

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  • Бігос з гречкою

Він дуже схожий на печеню, але замість картоплі додають квашену капусту. Під час приготування треба просто об’єднати всі інгредієнти у формі для запікання та поставити в духовку.

  • Гречка з шампіньйонами та мигдалем

Це класичне поєднання, під час якого продукти доповнюють смак один одного.

Джерело: Клопотенко

Теги
Євген Клопотенко , Здорове харчування
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