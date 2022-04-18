Що приготувати з гречки – прості та цікаві страви

Гречка – корисна страва, яку варто додавати до свого раціону. Окрім каші та супу, з нею можна приготувати багато смачних страв.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептами страв з гречкою.
- Вареники з сиром та гречкою
Вони мають дуже цікавий смак. Якщо зробити заварне тісто, ліпити такі вареники буде одне задоволення.
- Капусняк з гречкою та шкварками
Це – українська страва, яка раніше була святковою. Гречка та шкварки роблять її ще більш смачною.
- Макарони з гречкою та грибами
Так, гречку можна додавати навіть до макаронів. Виходить дуже оригінальна страва. Пікантності їй додасть простий соус з петрушки, часнику та соняшникової олії.
- Бігос з гречкою
Він дуже схожий на печеню, але замість картоплі додають квашену капусту. Під час приготування треба просто об’єднати всі інгредієнти у формі для запікання та поставити в духовку.
- Гречка з шампіньйонами та мигдалем
Це класичне поєднання, під час якого продукти доповнюють смак один одного.
Джерело: Клопотенко