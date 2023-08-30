Крупи – страви, які є корисними не тільки для спортсменів, а й для людей, які не займаються спортом. В них багато користі, й до того ж готувати крупи не важко. Як варити крупи в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
Як варити крупи: правила приготування гречки
Інгредієнти:
- 1 склянка гречки;
- 2 склянки води;
- сіль.
Спосіб приготування:
- У каструлю засипте промиту гречану крупу, залийте водою і накрийте кришкою.
- Коли вода в каструлі закипить, додайте сіль і зменшіть вогонь на повільний.
- Варіть приблизно 15-20 хвилин, доки гречка не вбере воду. Наприкінці додайте шматочок вершкового масла та перемішайте.
Як правильно варити рис
Інгредієнти:
- 1 склянка рису;
- 2 склянки води;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Закип’ятіть воду в каструлі й посоліть. Всипте рис і перемішайте один раз.
- Коли вода почне вирувати, поставте мінімальний вогонь і накрийте каструлю кришкою.
- У процесі варіння піднімати кришку або перемішувати рис не можна, інакше він буде готуватися довше і навряд чи виявиться розсипчастим.
- Варіть білий рис 20 хв.
Як варити кукурудзяну крупу
Інгредієнти:
- 1 ст кукурудзяної крупи;
- 2,5 ст води;
- сіль, олія та цибуля.
Спосіб приготування:
- Кукурудзяну крупу добре промийте. Залийте її холодною водою, посоліть та додайте рослинну олію. Дайте закипіти.
- Накрийте кришкою, варіть кашу кукурудзяну на маленькому вогні до готовності, близько 25-30 хвилин. При цьому кашу треба помішувати кожні 5 хвилин.
- Тим часом помийте й очистіть цибулю. Наріжте кубиками.
- Розігрійте сковороду, налийте олію. Смажте цибулю до золотистого кольору на середньому вогні, помішуючи.
- Кукурудзяну кашу подавайте до столу гарячою, зверху виклавши на неї смажену цибулю. За бажанням замість цибулі можна посипати, наприклад, шкварками.