Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Як варити крупи: прості інструкції приготування каш різної консистенції

30 Серпня 2023, 14:29
Анна Голішевська редакторка стрічки
Каша
Джерело: Unsplash

Крупи – страви, які є корисними не тільки для спортсменів, а й для людей, які не займаються спортом. В них багато користі, й до того ж готувати крупи не важко. Як варити крупи в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як варити крупи: правила приготування гречки

Інгредієнти:

  • 1 склянка гречки;
  • 2 склянки води;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. У каструлю засипте промиту гречану крупу, залийте водою і накрийте кришкою.
  2. Коли вода в каструлі закипить, додайте сіль і зменшіть вогонь на повільний.
  3. Варіть приблизно 15-20 хвилин, доки гречка не вбере воду. Наприкінці додайте шматочок вершкового масла та перемішайте.

Як правильно варити рис

Інгредієнти:

  • 1 склянка рису;
  • 2 склянки води;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. Закип’ятіть воду в каструлі й посоліть. Всипте рис і перемішайте один раз.
  2. Коли вода почне вирувати, поставте мінімальний вогонь і накрийте каструлю кришкою.
  3. У процесі варіння піднімати кришку або перемішувати рис не можна, інакше він буде готуватися довше і навряд чи виявиться розсипчастим.
  4. Варіть білий рис 20 хв.

Як варити кукурудзяну крупу

Інгредієнти:

  • 1 ст кукурудзяної крупи;
  • 2,5 ст води;
  • сіль, олія та цибуля.

Спосіб приготування:

  1. Кукурудзяну крупу добре промийте. Залийте її холодною водою, посоліть та додайте рослинну олію. Дайте закипіти.
  2. Накрийте кришкою, варіть кашу кукурудзяну на маленькому вогні до готовності, близько 25-30 хвилин. При цьому кашу треба помішувати кожні 5 хвилин.
  3. Тим часом помийте й очистіть цибулю. Наріжте кубиками.
  4. Розігрійте сковороду, налийте олію. Смажте цибулю до золотистого кольору на середньому вогні, помішуючи.
  5. Кукурудзяну кашу подавайте до столу гарячою, зверху виклавши на неї смажену цибулю. За бажанням замість цибулі можна посипати, наприклад, шкварками.
Читайте також:
каша з фруктамиКаші на сніданок: лікарка пояснила, що до них додати для більшої користі

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь