Крупи – страви, які є корисними не тільки для спортсменів, а й для людей, які не займаються спортом. В них багато користі, й до того ж готувати крупи не важко. Як варити крупи в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

Як варити крупи: правила приготування гречки

Інгредієнти:

1 склянка гречки;

2 склянки води;

сіль.

Спосіб приготування:

У каструлю засипте промиту гречану крупу, залийте водою і накрийте кришкою. Коли вода в каструлі закипить, додайте сіль і зменшіть вогонь на повільний. Варіть приблизно 15-20 хвилин, доки гречка не вбере воду. Наприкінці додайте шматочок вершкового масла та перемішайте.

Як правильно варити рис

Інгредієнти:

1 склянка рису;

2 склянки води;

сіль.

Спосіб приготування:

Закип’ятіть воду в каструлі й посоліть. Всипте рис і перемішайте один раз. Коли вода почне вирувати, поставте мінімальний вогонь і накрийте каструлю кришкою. У процесі варіння піднімати кришку або перемішувати рис не можна, інакше він буде готуватися довше і навряд чи виявиться розсипчастим. Варіть білий рис 20 хв.

Як варити кукурудзяну крупу

Інгредієнти:

1 ст кукурудзяної крупи;

2,5 ст води;

сіль, олія та цибуля.

Спосіб приготування: