Як зварити яйця некруто

Якщо покласти яйця у холодну воду, потрібно дочекатися закипання, зменшити вогонь і варити протягом 2 хвилин (і жовток, і білок залишаться рідкими) або 3 хвилини (жовток буде рідким, а білок – майже твердим).

Можна класти яйця і в киплячу воду (тільки вони не повинні бути холодними), і варити 1 хвилину. Потім знімаємо з вогню, закриваємо кришкою і чекаємо 5 хвилин. Так жовток виходить рідким, а білок – твердим.

Як зварити яйця в мішечок

Яйця кладемо у холодну воду і після закипання варимо 4 хвилини.

Якщо яйця опускаємо у киплячу воду – варимо лише 1 хвилину, вимикаємо вогонь і витримуємо 7 хвилин.

Як зварити яйця круто

Круто яйця зварити простіше, але і тут є свої правила.

Щоб зварити правильно, яйця кладемо у холодну воду і через 1 хвилину після закипання, зменшивши вогонь, варимо 7-8 хвилин.

Головне – не переварити, щоб білок не став гумовим, а жовток не покрився сіруватим нальотом.

Як зварити яйця по-американськи

Американський шеф-кухар Кенджи Лопес-Альт визначив ідеальний алгоритм варіння яєць.

У киплячу воду він кладе яйце, витримує 30 секунд, кидає кілька кубиків льоду, знову доводить до кипіння, а потім кожні 30 секунд виймає яйця і перевіряв їх готовність.

Результат – на фото. На ньому 8 яєць: перше варилося одну хвилину, друге – три і так далі.

Лайфхаки:

Щоб яйця не потріскалися, воду потрібно посолити (2 ст. ложки на літр). Навіть якщо трісне, білок не витече.

Не можна класти холодні яйця в окріп.

Варити яйця слід на невеликому вогні.

Свіжі яйця (до 4 днів) потрібно варити на 2-3 хвилини довше.

Після варіння обдайте яйця холодною водою – так легше чистити від шкаралупи.

Щоб перевірити, варене яйце чи ні, покрутіть його. Якщо яйце крутиться швидко – варене, якщо повільно – сире.

Фото: pixabay.com, lifehacker.ru