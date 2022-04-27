Як зварити яйця некруто
Якщо покласти яйця у холодну воду, потрібно дочекатися закипання, зменшити вогонь і варити протягом 2 хвилин (і жовток, і білок залишаться рідкими) або 3 хвилини (жовток буде рідким, а білок – майже твердим).
Можна класти яйця і в киплячу воду (тільки вони не повинні бути холодними), і варити 1 хвилину. Потім знімаємо з вогню, закриваємо кришкою і чекаємо 5 хвилин. Так жовток виходить рідким, а білок – твердим.
Як зварити яйця в мішечок
Яйця кладемо у холодну воду і після закипання варимо 4 хвилини.
Якщо яйця опускаємо у киплячу воду – варимо лише 1 хвилину, вимикаємо вогонь і витримуємо 7 хвилин.
Як зварити яйця круто
Круто яйця зварити простіше, але і тут є свої правила.
Щоб зварити правильно, яйця кладемо у холодну воду і через 1 хвилину після закипання, зменшивши вогонь, варимо 7-8 хвилин.
Головне – не переварити, щоб білок не став гумовим, а жовток не покрився сіруватим нальотом.
Як зварити яйця по-американськи
Американський шеф-кухар Кенджи Лопес-Альт визначив ідеальний алгоритм варіння яєць.
У киплячу воду він кладе яйце, витримує 30 секунд, кидає кілька кубиків льоду, знову доводить до кипіння, а потім кожні 30 секунд виймає яйця і перевіряв їх готовність.
Результат – на фото. На ньому 8 яєць: перше варилося одну хвилину, друге – три і так далі.
Лайфхаки:
- Щоб яйця не потріскалися, воду потрібно посолити (2 ст. ложки на літр). Навіть якщо трісне, білок не витече.
- Не можна класти холодні яйця в окріп.
- Варити яйця слід на невеликому вогні.
- Свіжі яйця (до 4 днів) потрібно варити на 2-3 хвилини довше.
- Після варіння обдайте яйця холодною водою – так легше чистити від шкаралупи.
- Щоб перевірити, варене яйце чи ні, покрутіть його. Якщо яйце крутиться швидко – варене, якщо повільно – сире.
Фото: pixabay.com, lifehacker.ru