Какой вред гель-лака для ногтей и какие правила следует соблюдать во время маникюра

Покрытие ногтей гель-лаком стало для многих девушек спасением, ведь после одного похода в салон руки становятся ухоженными на несколько недель. В настоящее время существует большое количество техник маникюра, видов веществ, которые наносят на ногти.

Мастер ногтевой эстетики и технолог Соня Сиромскаяа и подолог Анна Соломинская рассказали, что такое гель-лак, действительно ли он вреден для ногтей и когда нельзя наносить гель-лак.

Что такое покрытие гель-лаком

Покрытие гель-лак предусматривает два этапа. Первый — подготовка ногтевой пластины к покрытию — снятие, спиливание формы ногтя, маникюр, то есть чистка и нанесение подготовительных жидкостей. И второй — этап нанесение искусственного покрытия — базы для гель-лака, самого гель-лака и топа.

Есть два вида гель-лака:

эмалевый гель-лак (гель-лаковая прозрачная основа, цветной пигмент и белый);

витражный (гель-лаковая прозрачная основа и цветной пигмент).

Состав гель-лака — это полимер (мономер, олигомер), фотоинициаторы, растворители и пигмент.

— Покрытие гель-лаком — это одна из beauty процедур, очень популярная в теперешнем ритме жизни. Мы, женщины, всегда хотим иметь красивый вид, и покрытие гель-лаком это, по моему мнению, — один из важных пунктов в нашем с вами уходе за собой, — отметила Сиромская.

По ее словам, покрытие гель-лаком делает ногти красивыми, опрятными и ухоженными. Также покрытие гель-лаком несет не только эстетическую, но и защитную функцию. Благодаря своим армирующим свойствам и стойкости в отличие от обычных лаков он хорошо держится на ногтевой пластине и укрепляет ее.

— Ну и конечно нельзя не упомянуть удобство покрытия гель-лаком. За 1,5 часа мы получаем красивые ногти на 2-3 недели, и такая красота продержится дольше, чем покрытие обычным лаком, — подчеркнула она.

Вреден ли гель-лак для ногтей

Подолог Анна Соломинская утверждает, что любое покрытие, которое содержит химические вещества, — вредно.

— Даже когда вы покрываете ногти обычным лаком, он проникает в верхний слой ногтевой пластины. Снимаете вы этот лак ацетоном, а он в свою очередь пересушивает ноготь. И если так постоянно делать, то плотность ногтя нарушается. То же самое с фрезой. Она повреждает верхний слой ногтя, — говорит она.

Специалист подчеркнула, что во время маникюра стоит придерживаться соответствующих правил:

удостовериться, что все инструменты мастера простерилизованы, а материалы качественные;

качественно просушивать покрытие под лампой;

во время сушки первого слоя в лампе может печь в первые секунды;

— Здесь следует быстро достать руку из лампы, чтобы переждать этот момент, ведь могут быть ожоги, которые приводят к отслойке. Со временем в ногте могут создаться пустоты, в которых селятся бактерии и грибы.

не рекомендуется перенашивать гель-лак на руках (не более трех недель), ведь потом происходит процесс отторжения, и между ногтем и материалом образуется благоприятная для микроорганизмов среда.

Соломинская объяснила, что также важно следить не только за ногтями на руках, но и на ногах. Во время педикюра тоже следует придерживаться определенных правил, чтобы потом ваши ногти были здоровыми:

рекомендуется делать педикюр в летний период , когда мы носим открытую обувь. Ведь если постоянно надевать закрытое, создается дополнительная нагрузка на ногти, что приводит к отслойкам пластины;

, когда мы носим открытую обувь. Ведь если постоянно надевать закрытое, создается дополнительная нагрузка на ногти, что приводит к отслойкам пластины; не стоит делать выравнивание;

— Мастера маникюра могут сделать большой слой покрытия, который потом будет упираться в обувь и нагружать ноготь. Поэтому лучше наносить тонкий слой лака, — говорит она.

не допускается длина из-за риска перегрузки ногтя;

не рекомендуется перенашивать гель-лак на ногах (не более одного месяца и одной недели).

Нужны ли перерывы между покрытиями

По словам мастера, кто-то может носить гель-лак без перерыва пять лет, а кому-то действительно перерывы нужны, ведь ноготь может изнашиваться во время съема или же пиления.

— В руках профессионала это бывает редко, поэтому следует искать опытных мастеров, которые знают толк в своем деле. Перерывы в нанесении гель-лака зависят напрямую от ногтей клиента, его желания и рекомендаций мастера, — утверждает Сиромская.

В каком случае нельзя наносить гель-лак

Специалисты отмечают, что стоит всегда после того, как покрытие снимается, осматривать свои ногти на наличие пятен, изменений цвета, пустот, отслойки от ложи. Если все хорошо — можно продолжать делать маникюр. А если нет — следует сразу обратиться к дерматологу или подологу.

Также делать гель-лак противопоказано людям, имеющим аллергию на покрытие или вспомогательные вещества. Кроме того, при некоторых травмах ногтевой пластины, например химическом или термическом ожоге. Если есть грибковые заболевания ногтей, гель-лак, конечно, тоже противопоказан.

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