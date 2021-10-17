Покриття нігтів гель-лаком стало для багатьох дівчат порятунком, адже після одного походу в салон руки стають доглянутими на кілька тижнів. Нині існує велика кількість технік манікюру, видів речовин, які наносять на нігті.

Майстер нігтьової естетики й технолог Соня Сіромська та подолог Анна Соломінська розповіли, що таке гель-лак, чи справді він шкідливий для нігтів та коли не можна наносити гель-лак.

Що таке покриття гель-лаком

Покриття гель-лак передбачає два етапи. Перший – підготовка нігтьової пластини до покриття – зняття, спилювання форми нігтя, манікюр, тобто чищення та нанесення підготовчих рідин. І другий – етап нанесення штучного покриття – бази для гель-лаку, самого гель-лаку та топу.

Є два види гель-лаку:

емалевий гель-лак (гель-лакова прозора основа, кольоровий пігмент та білий);

вітражний (гель-лакова прозора основа та кольоровий пігмент).

Склад гель-лаку – це полімер (мономер, олігомер), фотоініціатори, розчинники та пігмент.

– Покриття гель-лаком – це одна з beauty процедур, дуже популярна у теперішньому ритмі життя. Ми, жінки, завжди хочемо мати гарний вигляд, і покриття гель-лаком, на мою думку, – один із важливих пунктів у нашому з вами догляді за собою, – зазначила Сіромська.

За її словами, покриття гель-лаком робить нігті красивими, охайними та доглянутими. Також покриття гель-лаком має не тільки естетичну, а й захисну функцію. Завдяки своїм армувальним властивостям та стійкості, на відміну від звичайних лаків, він добре тримається на нігтьовій пластині та укріплює її.

– Ну і, звісно, не можна не згадати зручність покриття гель-лаком. За 1,5 години ми отримуємо гарні нігті на 2-3 тижні, і така краса протримається довше, ніж покриття звичайним лаком, – наголосила вона.

Чи шкідливий гель-лак для нігтів

Подолог Анна Соломінська стверджує, що будь-яке покриття, яке містить хімічні речовини, – шкідливе.

– Навіть, коли ви покриваєте нігті звичайним лаком, він проникає у верхній шар нігтьової пластини. Знімаєте ви цей лак ацетоном, а він своєю чергою пересушує ніготь. І якщо постійно так робити, то щільність нігтя порушується. Те саме з фрезою. Вона пошкоджує верхній шар нігтя, – каже вона.

Фахівець наголосила, що під час манікюру варто дотримуватися відповідних правил:

упевнитися, що всі інструменти майстра простерилізовані, а матеріали якісні;

якісно просушувати покриття під лампою;

під час сушіння першого шару в лампі може пекти у перші секунди;

– Тут слід швидко дістати руку з лампи, щоб перечекати цей момент, адже можуть бути опіки, які призводять до відшарування. Згодом у нігті можуть виникнути пустоти, у яких селяться бактерії та гриби.

не рекомендується переношувати гель-лак на руках (не більше трьох тижнів), адже потім відбувається процес відторгнення, і між нігтем та матеріалом утворюється сприятливе для мікроорганізмів середовище.

Соломінська пояснила, що також важливо стежити не тільки за нігтями на руках, а й на ногах. Під час педикюру також слід дотримуватися певних правил, щоб потім ваші нігті були здоровими:

рекомендується робити педикюр у літній період , коли ми носимо відкрите взуття. Адже якщо постійно надягати закрите – створюється додаткове навантаження на нігті, що призводить до відшарування пластини;

, коли ми носимо відкрите взуття. Адже якщо постійно надягати закрите – створюється додаткове навантаження на нігті, що призводить до відшарування пластини; не варто робити вирівнювання;

– Майстри манікюру можуть зробити великий шар покриття, який потім упиратиметься у взуття та навантажуватиме ніготь. Тому краще наносити тонкий шар лаку, – каже вона.

не допускається довжина через ризик перенавантаження нігтя;

не рекомендується переношувати гель-лак на ногах (не більше одного місяця та одного тижня).

Чи потрібні перерви між покриттями

За словами майстра, хтось може носити гель-лак без перерви п’ять років, а комусь справді перерви потрібні, адже ніготь може зношуватися під час знімання або ж спилювання.

– У руках професіонала це буває рідко, тому слід шукати досвідчених майстрів, які знаються на своїй справі. Перерви від гель-лаку залежать безпосередньо від нігтів клієнта, його бажання і рекомендацій майстра, – стверджує Сіромська.

У якому разі не можна робити гель-лак

Спеціалісти наголошують, що варто завжди після того, як покриття зняли, оглядати свої нігті на наявність цяток, змін кольору, пустот, відшарування від ложа. Якщо все добре – можна продовжувати робити манікюр. А якщо ні – слід одразу звернутися до дерматолога або подолога.

Також робити гель-лак протипоказано людям, які мають алергію на покриття чи допоміжні речовини. А, крім того, – після деяких травм нігтьової пластини, наприклад хімічного або ж термічного опіку. Під час грибкових захворювань нігтів гель-лак, звісно, теж протипоказаний.

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