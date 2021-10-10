Сейчас есть большое разнообразие каш, что дает каждому возможность выбрать именно ту, которая придется ему по вкусу. Но также важно знать, какая из круп не только хороша на вкус, но и будет полезной для здоровья.

Нутрициолог Ольга Дорош в комментарии Фактам ICTV рассказала о самых полезных украинских кашах, и с какими продуктами их можно употреблять.

— Самые полезные каши — приготовленные из цельной крупы и которые надо долго варить (не хлопья быстрого приготовления, манка или кускус), — отметила она.

По словам специалиста, полезны гречка, перловка, булгур, пшено, ячменная, овсяная и пшеничная крупы.

В этих кашах в зерне сохранены пищевые волокна, которые нормализуют уровень сахара и холестерина в крови, способствуют профилактике запоров. Каши служат источником сложных углеводов, которые дают нам ощущение сытости (что важно для тех, кто худеет, и вообще для всех, кто не хотел бы переедать в течение дня). Также содержат витамины группы B, кальций, железо, цинк, магний, марганец, медь, селен и прочее.

Как их правильно готовить

Нутрициолог советует варить каши до состояния аль денте, то есть не разваривать. В таком случае организм получит больше полезных веществ. А чтобы каша быстро приготовилась, ее можно замочить вечером в воде. Так, например, удобно готовить овсяную кашу.

В готовую кашу нужно добавить полезные жиры, к примеру, сливочное масло, чайную ложку подсолнечного масла или топленое масло. Лучше всего сочетать каши с овощами, зеленью, фруктами или ягодами и порцией нежирного белка (отварная птица, запеченная рыба, яйца, творог, бобовые и прочее). Можно добавить семечки или орехи, если это, скажем, овсяная каша с ягодами.

— Кстати, солить кашу стоит в конце, если используем йодированную соль (именно ее рекомендует ВОЗ), чтобы сохранить больше йода, ведь он термонестойкий, — подчеркнула Ольга Дорош.

В кашу можно добавить корицу, ваниль вместо сахара или меда. Куркуму и смесь перцев — в соленые варианты каш.

Дорош отметила, что не имеет значения, когда есть каши — утром, на обед или вечером. Это не влияет на здоровье или вес тела. Баланс углеводов должен быть в течение дня. Ориентировочная порция готовой каши за прием пищи — наша горсть, или 25% тарелки.