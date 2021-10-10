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Какие украинские каши самые полезные для здоровья и с чем их лучше употреблять

10 октября 2021, 10:30 Ольга Тетеріна
каші

Сейчас есть большое разнообразие каш, что дает каждому возможность выбрать именно ту, которая придется ему по вкусу. Но также важно знать, какая из круп не только хороша на вкус, но и будет полезной для здоровья.

Нутрициолог Ольга Дорош в комментарии Фактам ICTV рассказала о самых полезных украинских кашах, и с какими продуктами их можно употреблять.

— Самые полезные каши — приготовленные из цельной крупы и которые надо долго варить (не хлопья быстрого приготовления, манка или кускус), — отметила она.

По словам специалиста, полезны гречка, перловка, булгур, пшено, ячменная, овсяная и пшеничная крупы.

В этих кашах в зерне сохранены пищевые волокна, которые нормализуют уровень сахара и холестерина в крови, способствуют профилактике запоров. Каши служат источником сложных углеводов, которые дают нам ощущение сытости (что важно для тех, кто худеет, и вообще для всех, кто не хотел бы переедать в течение дня). Также содержат витамины группы B, кальций, железо, цинк, магний, марганец, медь, селен и прочее.

Как их правильно готовить

Нутрициолог советует варить каши до состояния аль денте, то есть не разваривать. В таком случае организм получит больше полезных веществ. А чтобы каша быстро приготовилась, ее можно замочить вечером в воде. Так, например, удобно готовить овсяную кашу.

В готовую кашу нужно добавить полезные жиры, к примеру, сливочное масло, чайную ложку подсолнечного масла или топленое масло. Лучше всего сочетать каши с овощами, зеленью, фруктами или ягодами и порцией нежирного белка (отварная птица, запеченная рыба, яйца, творог, бобовые и прочее). Можно добавить семечки или орехи, если это, скажем, овсяная каша с ягодами.

— Кстати, солить кашу стоит в конце, если используем йодированную соль (именно ее рекомендует ВОЗ), чтобы сохранить больше йода, ведь он термонестойкий, — подчеркнула Ольга Дорош.

В кашу можно добавить корицу, ваниль вместо сахара или меда. Куркуму и смесь перцев — в соленые варианты каш.

Дорош отметила, что не имеет значения, когда есть каши — утром, на обед или вечером. Это не влияет на здоровье или вес тела. Баланс углеводов должен быть в течение дня. Ориентировочная порция готовой каши за прием пищи — наша горсть, или 25% тарелки.

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