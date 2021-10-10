Нині є велике різномаїття каш, яке дозволяє кожному обрати саме ту, що буде йому до смаку. Але також важливо знати, яка із круп не лише добре смакуватиме, але й буде корисною для здоров’я.

Нутриціолог Ольга Дорош в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповіла про найкорисніші українські каші та з якими продуктами їх можна вживати.

– Найкориснішими кашами є приготовані із цільної крупи і які треба довго варити (не пластівці швидкого приготування, манка чи кускус), – зазначила вона.

За словами спеціаліста, корисними є гречка, перлова крупа, булгур, пшоно, ячмінна, вівсяна крупа, пшенична крупа.

У цих кашах у зерні збережені харчові волокна, які нормалізують рівень цукру і холестерину в крові, сприяють профілактиці закрепів. Каші є джерелом складних вуглеводів, які дають нам відчуття ситості (що важливо для тих, хто худне, і загалом для всіх, хто не хотів би переїдати впродовж дня). До того ж містять вітаміни групи B, кальцій, залізо, цинк, магній, марганець, мідь, селен тощо.

Як їх правильно готувати

Нутриціолог радить варити каші до стану аль денте, тобто не розварювати. У такому випадку організм отримає більше корисних речовин. А щоб каша швидко приготувалася, її можна замочити звечора у воді. Так, наприклад, зручно готувати вівсяну кашу.

У готову кашу варто додати корисних жирів, наприклад, вершкового масла, чайну ложку олії чи топленого масла. Найкраще каші поєднувати із овочами, зеленню, фруктами чи ягодами та порцією нежирного білка (варена птиця, запечена риба, яйця, кисломолочний сир, бобові та інше). Можна додати насіння або горіхів, якщо це, скажімо, вівсяна каша з ягодами.

– До речі, солити кашу варто наприкінці, якщо використовуємо йодовану сіль (саме її рекомендує ВООЗ), щоб зберегти більше йоду, який є термонестійким, – зауважила Ольга Дорош.

Також у кашу можна додати корицю, ваніль замість цукру чи меду. Куркуму і суміш перців – у солоні варіанти каш.

Дорош зазначила, що немає значення, коли їсти каші – зранку, на обід чи на вечерю. Це не впливає на здоров’я або вагу тіла. Баланс вуглеводів має бути впродовж дня. Орієнтована порція готової каші за приймання їжі – наша жменя, або 25% тарілки.