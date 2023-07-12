Сезон кабачков в самом разгаре. Если вам надоело просто жарить овощ, приготовьте кабачковый рулет. Это вкусное и необычное блюдо, которое понравится каждому в вашей семье.
Как приготовить вкусный кабачковый рулет — читайте в нашем материале.
Что понадобится
Ингредиенты:
- Кабачки крупные — 2 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Мука — 4 ст. л с горкой.
- Сода — 1/3 ч. л.
- Соль, перец на ваш вкус.
Ингредиенты для начинки:
- плавленый сыр — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сметана (майонез, крем-сыр) — 4 ст. л.;
- томаты — 2 шт.;
- шампиньоны — 3-4 шт.;
- укроп, соль на ваш вкус.
Как готовить
Тщательно помойте кабачки и натрите их на крупной терке. Добавьте соль и тщательно перемешайте. Оставьте кабачки на 10-15 мин, чтобы овощи пустили лишний сок.
В отдельной миске взбейте яйца со сметаной. Слейте жидкость из кабачков и добавьте к сметано-яичной массе. Теперь всыпьте муку, соду и тщательно перемешайте основу для рулета.
Разогрейте духовку до 200°, а пока застелите противень пергаментом и выложите на него кабачковое тесто. Равномерно распределите кабачки по всему листу тонким слоем.
Выпекайте кабачковый корж при температуре 200° 30 мин, а затем переложите его на твердую поверхность, чтобы масса остыла.
Теперь приготовьте начинку: натрите сырки, чеснок и перемешайте. Добавьте укроп, соль и любимые специи. Помидоры нарежьте кольцами, а нарезанные грибы поджарьте до золотистой корочки.
На холодный кабачковый корж выложите творожную начинку, добавьте томаты и грибы и скрутите рулет. Готовый кабачковый рулет поставьте в холодильник и оставьте на 2-3 часа.
По истечению времени можно пробовать рулет из кабачков и наслаждаться. Приятного аппетита!
Преимущество кабачкового рулета в том, что добавлять в него можно самые разнообразные начинки. Вы можете заменить помидоры и грибы твердым сыром и ветчиной, красной рыбой и сливочным сыром или фаршем.