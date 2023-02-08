Накануне Масленицы особенно актуальными являются рецепты блинов, поскольку их любят чуть ли не в каждой семье.
Даже если вы следите за своей фигурой, не стоит отказывать себе в удовольствии полакомиться этим блюдом.
Факты ICTV подготовили рецепт диетических блинов на рисовой муке и растительном молоке.
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Рецепт диетических блинов
Для приготовления, вам понадобится:
- мука рисовая — 6 ст. л;
- растительное молоко – 200 мл (это может быть кокосовое, миндальное, рисовое — по вашему вкусу);
- яйцо — 2 шт;
- масло — 1/2 ст. л;
- соль — щепотка.
Для начинки:
- кисломолочный или крем-сыр — 200 г;
- консервированный тунец — 150 г;
- укроп и зеленый лук — по вашему вкусу.
Приготовление:
- Наливаем в миску молоко (очень вкусно получается с кокосовым), разбиваем туда яйца.
- Взбиваем массу вилкой или миксером.
- Добавляем рисовую муку и щепотку соли.
- Все хорошенько замешиваем и жарим.
- Для начинки возьмите любой крем-сыр, перетрите его с консервированным тунцом, добавьте туда мелко нарезанный укроп и зеленый лучок.
Напомним, что Масленичная неделя в 2023 году начнется 20 февраля и продлится до 26 февраля. Блины, которые все привыкли готовить в этот период, считаются символом солнца.
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