Накануне Масленицы особенно актуальными являются рецепты блинов, поскольку их любят чуть ли не в каждой семье.

Даже если вы следите за своей фигурой, не стоит отказывать себе в удовольствии полакомиться этим блюдом.

Факты ICTV подготовили рецепт диетических блинов на рисовой муке и растительном молоке.

Сейчас смотрят

Рецепт диетических блинов

Для приготовления, вам понадобится:

мука рисовая — 6 ст. л;

растительное молоко – 200 мл (это может быть кокосовое, миндальное, рисовое — по вашему вкусу);

яйцо — 2 шт;

масло — 1/2 ст. л;

соль — щепотка.

Для начинки:

кисломолочный или крем-сыр — 200 г;

консервированный тунец — 150 г;

укроп и зеленый лук — по вашему вкусу.

Приготовление:

Наливаем в миску молоко (очень вкусно получается с кокосовым), разбиваем туда яйца. Взбиваем массу вилкой или миксером. Добавляем рисовую муку и щепотку соли. Все хорошенько замешиваем и жарим. Для начинки возьмите любой крем-сыр, перетрите его с консервированным тунцом, добавьте туда мелко нарезанный укроп и зеленый лучок.

Напомним, что Масленичная неделя в 2023 году начнется 20 февраля и продлится до 26 февраля. Блины, которые все привыкли готовить в этот период, считаются символом солнца.