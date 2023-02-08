Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

За фигуру можно не переживать: рецепт диетических блинов на Масленицу

8 февраля 2023, 12:58
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Млинці
Источник: Depositphotos

Накануне Масленицы особенно актуальными являются рецепты блинов, поскольку их любят чуть ли не в каждой семье.

Даже если вы следите за своей фигурой, не стоит отказывать себе в удовольствии полакомиться этим блюдом.

Факты ICTV подготовили рецепт диетических блинов на рисовой муке и растительном молоке.

Сейчас смотрят

Рецепт диетических блинов

Для приготовления, вам понадобится: 

  • мука рисовая — 6 ст. л;
  • растительное молоко – 200 мл (это может быть кокосовое, миндальное, рисовое — по вашему вкусу);
  • яйцо — 2 шт;
  • масло — 1/2 ст. л;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • кисломолочный или крем-сыр — 200 г;
  • консервированный тунец — 150 г;
  • укроп и зеленый лук — по вашему вкусу.

Приготовление:

  1. Наливаем в миску молоко (очень вкусно получается с кокосовым), разбиваем туда яйца.
  2. Взбиваем массу вилкой или миксером.
  3. Добавляем рисовую муку и щепотку соли.
  4. Все хорошенько замешиваем и жарим.
  5. Для начинки возьмите любой крем-сыр, перетрите его с консервированным тунцом, добавьте туда мелко нарезанный укроп и зеленый лучок.

Напомним, что Масленичная неделя в 2023 году начнется 20 февраля и продлится до 26 февраля. Блины, которые все привыкли готовить в этот период, считаются символом солнца.

Читайте также:
МлинціБлины на Масленицу 2023: пять вкусных рецептов

Теги
Кулінарні рецепти Масляна Праздник
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь