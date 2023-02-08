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Їжа

За фігуру можна не перейматися: рецепт дієтичних млинців на Масляну

8 Лютого 2023, 12:58
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Млинці
Джерело: Depositphotos

Напередодні Масляної особливо актуальними є рецепти млинців, бо їх люблять мало не в всі.

Навіть якщо ви стежите за своєю фігурою, не варто відмовляти собі в задоволенні поласувати цією стравою.

Факти ICTV підготували рецепт дієтичних млинців на рисовому борошні та рослинному молоці.

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Рецепт дієтичних млинців

Для приготування, вам знадобиться:

  • борошно рисове – 6 ст. л;
  • рослинне молоко – 200 мл (це може бути кокосове, мигдальне, рисове – на ваш смак);
  • яйце – 2 шт;
  • олія – 1/2 ст. л;
  • сіль – дрібка.

Для начинки:

  • кисломолочний або крем-сир  – 200 г;
  • консервований тунець – 150 г;
  • кріп та зелена цибуля – за вашим смаком.

Приготування:

  1. Наливаємо в миску молоко (дуже смачно виходить із кокосовим), розбиваємо туди яйця.
  2. Збиваємо масу виделкою чи міксером.
  3. Додаємо рисове борошно та дрібку солі.
  4. Все гарненько замішуємо та смажимо.
  5. Для начинки візьміть будь-який крем-сир, перетріть його з консервованим тунцем, додайте туди дрібно нарізаний кріп та зелену цибульку.

Нагадаємо, що Масляний тиждень у 2023 році розпочнеться 20 лютого та триватиме до 26 лютого. Млинці, які всі звикли готувати в цей період, вважаються символом сонця.

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