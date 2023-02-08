Напередодні Масляної особливо актуальними є рецепти млинців, бо їх люблять мало не в всі.
Навіть якщо ви стежите за своєю фігурою, не варто відмовляти собі в задоволенні поласувати цією стравою.
Факти ICTV підготували рецепт дієтичних млинців на рисовому борошні та рослинному молоці.
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Рецепт дієтичних млинців
Для приготування, вам знадобиться:
- борошно рисове – 6 ст. л;
- рослинне молоко – 200 мл (це може бути кокосове, мигдальне, рисове – на ваш смак);
- яйце – 2 шт;
- олія – 1/2 ст. л;
- сіль – дрібка.
Для начинки:
- кисломолочний або крем-сир – 200 г;
- консервований тунець – 150 г;
- кріп та зелена цибуля – за вашим смаком.
Приготування:
- Наливаємо в миску молоко (дуже смачно виходить із кокосовим), розбиваємо туди яйця.
- Збиваємо масу виделкою чи міксером.
- Додаємо рисове борошно та дрібку солі.
- Все гарненько замішуємо та смажимо.
- Для начинки візьміть будь-який крем-сир, перетріть його з консервованим тунцем, додайте туди дрібно нарізаний кріп та зелену цибульку.
Нагадаємо, що Масляний тиждень у 2023 році розпочнеться 20 лютого та триватиме до 26 лютого. Млинці, які всі звикли готувати в цей період, вважаються символом сонця.
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