Напередодні Масляної особливо актуальними є рецепти млинців, бо їх люблять мало не в всі.

Навіть якщо ви стежите за своєю фігурою, не варто відмовляти собі в задоволенні поласувати цією стравою.

Факти ICTV підготували рецепт дієтичних млинців на рисовому борошні та рослинному молоці.

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Рецепт дієтичних млинців

Для приготування, вам знадобиться:

борошно рисове – 6 ст. л;

рослинне молоко – 200 мл (це може бути кокосове, мигдальне, рисове – на ваш смак);

яйце – 2 шт;

олія – 1/2 ст. л;

сіль – дрібка.

Для начинки:

кисломолочний або крем-сир – 200 г;

консервований тунець – 150 г;

кріп та зелена цибуля – за вашим смаком.

Приготування:

Наливаємо в миску молоко (дуже смачно виходить із кокосовим), розбиваємо туди яйця. Збиваємо масу виделкою чи міксером. Додаємо рисове борошно та дрібку солі. Все гарненько замішуємо та смажимо. Для начинки візьміть будь-який крем-сир, перетріть його з консервованим тунцем, додайте туди дрібно нарізаний кріп та зелену цибульку.

Нагадаємо, що Масляний тиждень у 2023 році розпочнеться 20 лютого та триватиме до 26 лютого. Млинці, які всі звикли готувати в цей період, вважаються символом сонця.